Klokken 17.30 er det klart for en ny duell mellom Mikkel Hansen og Sander Sagosen, Danmark og Norge.

Da de møttes i gruppespillet, storspilte Hansen og Danmark vant 30-26.

Nå mener de norske gutta at de har lært leksen.

– Jeg tror vi har lært mest. Vi vet vi har mye mer å gå på. Det har kanskje ikke Danmark, sier Sander Sagosen, som ble effektivt stoppet av danskene.

Siden har han storspilt for Norge.

– Jeg har lært mye. Vi skal la ballen gjøre jobben, vente på sjansene våre. Vi må unngå én mot én-dueller, er hans vinneroppskrift.

– Sander er tilbake

Det er mye av den samme taktikken Norge hadde mot Tyskland i semifinalen. Landslagssjef Christian Berge sier at de må unngå danskenes duellspillere i verdensklasse.

Berge tror Sander Sagosen kan overskygge Mikkel Hansen.

– Sander er tilbake. Han har funnet nøkkelen. Kampen mot Danmark var en litt mørk dag for ham, men etter det har han vært fantastisk god, slår Berge fast.

Hansen-advarsel

Danske Ekstra Bladet er detimot av en annen oppfatning. «Pas på, Norge! Missil-Mikkel aldrig set bedre», er deres melding.

I semifinalen mot Frankrike, som var Mikkel Hansens 200. landskamp, hadde han en scoringsprosent på 80.

– Han spilte jo slik mot Norge også. Vi er glade for at vi har en mann som Mikkel, som er rolig, har et godt skudd og leverer hver gang det skal presteres, sier Morten Olsen.

Landslagskaptein Bjarte Myrhol mener det er de to beste formlagene i mesterskapet som er i finalen. Han fremhever den norske selvtilliten.

– Vi har vunnet tolv av 13 kamper i januar. Vi har mange spillere som kommer med mye selvtillit. Magnus Abelvik Rød er en av dem, sier Myrhol.

21 år gamle Magnus Abelvik Rød er usikker til finalen grunnet en lårskade.