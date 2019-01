Tidligere Bodø/Glimt- og Molde-spiller Mathias Normann forlater Premier League-klubben Brighton for denne gang.



​Etter det TV 2 erfarer er 22-åringen nær en overgang til den russiske storklubben FC Rostov.



​Normann skal allerede ha tatt farvel med lagkameratene i England, og overgangen forventes å bli offentliggjort i løpet av kort tid.



​Mathias Normann startet karrieren i Lofoten, men det var i Bodø/Glimt han virkelig slo gjennom.



Overgangen til Brighton gjorde han i 2017, men på direkten ble han leid ut til Molde.



Nå tyder det på at Premier League-drømmen utsettes for Normann som har en rekke aldersbestemte landskamper på samvittigheten.