Manchester City-Burnley 5-0

Manchester City dominerte stort og slo Burnley 5-0 i FA-cupens fjerde runde lørdag ettermiddag.

Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Kevin Long (selvmål) og Sergio Agüero scoret målene for hjemmelaget.

Ole Gunnar Solskjær var på plass på tribunen for å speide på Manchester Uniteds neste Premier League-motstander Burnley. Han satt sammen med Mark Dempsey og fikk se bortelaget forsvare seg i store deler av første omgang.

Jesus-scoring

​Med fem forsvarsspillere forsøkte Burnley etter beste evne å demme opp for Manchester City, men gang på gang klarte hjemmelaget å tre seg gjennom forsvarsmuren.

Brasilianske Gabriel Jesus sendte de lyseblå foran etter 23 minutters spill med en glimrende soloprestasjon. Han rykket forbi Kevin Long, dro av James Tarkowski og sendte ballen ned i nærmeste hjørne via foten til keeper Nick Pope.

Burnley var svært tamme, men fikk en enorm mulighet til å utligne like etter pause. En nonchalant Nicolás Otamendi ga bort ballen til Matej Vydra like foran eget mål. Burnley-spissens avslutning traff dessverre for bortelaget feil side av nettveggen.

Jublet for De Bruyne-mål

​Noen minutter seinere ble det mål i motsatt ende av banen. Manchester City rullet opp Burnley-forsvaret, og Kevin De Bruyne fikk satt opp Bernardo Silva i en en-mot-en-situasjon mot Stephen Ward. Portugiseren dro seg innover i banen og satte ballen i mål via Ward.

Vondt ble til verre for Burnley. Etter en times spill sendte De Bruyne, en av kampens dominerende spillere, et prosjektil ned i hjørnet bak Pope. Manager Pep Guardiola var tydelig fornøyd med at belgieren, som har slitt med skader gjennom store deler av sesongen, kom på scoringslisten.

Long-mareritt

​Samme De Bruyne var på farten igjen etter 73 minutter. Han fikk en fin stikker fra Bernardo Silva og hamret ballen inn foran mål. Der sto en uheldig Long og beinet ballen i eget nett.

Om dagen ikke allerede var helsvart for Long og Burnley, skulle den bli enda mørkere fem minutter før slutt. Backen hadde full kontroll på et upresist City-gjennomspill og ventet på at Pope skulle plukke opp ballen. Men Burnleys keeper nølte. Han nølte så lenge at David Silva klarte å smette forbi Long, som instinktivt reagerte med å holde Silva i drakten. Dommer Graham Scott pekte korrekt på straffemerket.

Innbytter Sergio Agüero satte straffesparket kontrollert i mål.

Av Premier League-klubbene var det kun Newcastle som røk ut av FA-cupen i tillegg til Burnley. Watford vant 2-0 på St. James' Park. Wolverhampton var i kjempetrøbbel borte mot Shrewsbury, men tre minutter på overtid satte Matt Doherty inn 2-2 og sørget for omkamp. Også Brighton må ut i omkamp etter 0-0 hjemme mot WBA.