Carlsen har nå 8,5 poeng og leder Tata Steel Chess før det avgjørende partiet mot Anish Giri, som har åtte poeng, søndag. Remis holder til seier.

Magnus Carlsen har vunnet turneringen hele seks ganger på rad. Han har heller ikke tapt på 40 partier.

Panelet i TV 2s sjakkstudio var imponert over Carlsen i Partiet.

– Herlighet, for et spill av Magnus. Han spiller her angrepssjakk, selv om det nesten ikke er noen brikker igjen på brettet. Dette er veldig stilig spill av Magnus, sa Jon Ludvig Hammer etter trekk 59.

Etter partiet sa Carlsen at han synes det var en vanskelig seier.

– Jeg er glad omspill, som vi hadde i fjor, ikke vil skje i år. Men jeg er alltid glad for å lede, sa verdensmesteren om det å møte Giri i siste runde.

Imponerende offerspill

Carlsen spilte raskt og sterkt i åpningen, og slo til med imponerende offerspill.

Carlsen kom idag meget godt forberedt, og i sitt trekk 9 kom han med en forbedring av spilleopplegget Mamedyarov valgte mot Duda i runde 9.

En av Carlsens hjelpere fra VM-matchen, Jan Gustafsson, kunne avsløre at Carlsens åpningsspill var en forberedelse fra VM-matchen mot Caruana.

I sitt trekk 17 bød så verdensmesteren virkelig opp til dans, med offerspill av høy klasse. Duda forsvarte seg som en løve, og spillerne endte etter hvert opp i et sluttspill hvor Carlsen satt med trumfkortet med sin løper og springer mot tårn.

Fortsatt var det ingen enkel stilling å vinne, og Carlsen slet med å finne rett plan videre etter tidskontrollen. Etter litt frem og tilbake fant Carlsen så en fin plan ved å sette sin konge på c1, for så å bringe tårnet over til kongefløyen. Duda kjempet som best han kunne, men vår verdensmester viste igjen sin klasse og vant nok et maratonoppgjør etter drøye seks timers spill.

Trettende og siste runde av Tata Steel Masters følger du på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo søndag fra kl. 11.55. Carlsen spiller da svart mot Anish Giri. Med remis i dette partiet vil Carlsen vinne turneringen, mens Giri trenger seier for å gå forbi Carlsen. Programleder Fin Gnatt har med seg Jon Ludvig Hammer, Hans Olav Lahlum og Atle Grønn som eksperter i studio.

