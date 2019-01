Fatima Ali var en av de mest populære deltakerne i 2017-sesongen av det amerikanske matprogrammet «Top Chef».

I 2017 fikk hun en alvorlig kreftdiagnose, og for knappe måneder siden ble hun fortalt at hun hadde ett år igjen å leve, skriver The Daily Mail.

Nå melder en rekke internasjonale medier at hun tapte kampen mot kreften. Ali ble 29 år gammel.

Minneord har strømmet inn fra mennesker som kjente Ali på sosiale medier. Blant dem er TV-kanalen Bravo, som sendte Top Chef-programmet.

– Tankene våre går til hennes venner og familie. Folk forelsket seg ikke bare i hennes matlaging, men i hennes personlighet og varme hjerte. Vi håper at de fine minnene med henne vil kunne gi trøst til alle som kjente og elsket henne, skriver BravoTopChef på Twitter.

Uhelbredelig kreft

Siden Fatima Ali fikk diagnosen i 2017, har hun blitt behandlet med flere runder cellegift. I januar 2018 ble svulsten operert ut, kort tid etter filmingen av «Top Chef» var ferdig.

I juli fortalte hun til People at behandlingen hadde vært vellykket. I oktober samme år viste det seg likevel at kreften hadde kommet tilbake og var uhelbredelig.

Bruce Kalman, som deltok på «Top Chef» samtidig som Ali, bekreftet også bortgangen henne på Instagram fredag.

– Det er med tungt hjerte at vi sier farvel til Fatima Ali i dag, etter at hun tapte kampen mot kreften. Jeg kommer til å savne deg Fati, og du kommer alltid til å ha en plass i hjertet mitt, skrev han under et bilde av de to på sykehuset.

– Jeg kommer alltid til å huske de fine stundene vi hadde sammen, spesielt intervjuet vi gjorde sammen hvor vi diskuterte fotball, stadiumer og Taylor Swift, skrev han videre.

Åpen om sykdommen

Fatima Ali har vært åpen om kampen mot kreften på sosiale medier, og var blant annet gjest hos Ellen DeGeneres i fjor.

TV-verten har også tatt avskjed med Ali på sosiale medier.

– Jeg sender masse kjærlighet til hennes familie. Jeg håper de finner trøst i å vite hvor mye glede hun ga verden, skriver DeGeneres på Instagram.