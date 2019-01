TV 2 avslører: Nå kunne Norge hatt fullt operative Seahawk-helikoptre – Forsvaret fikk nei

I anbefalingen fra tidligere generalinspektør for Luftforsvaret, generalmajor Finn Kristian Hannestad, heter det at «operative kystvaktleveranser med Seahawk kunne forventes fra 2017».

Hurtiganskaffelse

Dette skrev generalinspektøren for Luftforsvaret til Forsvarsdepartementet:

I vurderingen fra august 2012 sier Luftforsvaret at Seahawk er «eneste anbefalte alternativ» dersom NH-kontrakten ble kansellert. Foto: faksimile

«En anskaffelse av Seahawk i stedet for NH90 vil kreve høy prioritering og fokus på rask saksbehandling for å komme til operativ anvendelse uten langvarig bortfatt av helikopterkapasitet til kystvaktoperasjoner. En slik hurtiganskaffelse forutsetter opprettelse av en FMS-case (Foreign Military Sales, red. anm.) med US Navy.»

«Basert på opplysninger om Australias anskaffelse og nasjonale erfaringer med FMS-anskaffelser bør operative kystvaktleveranser med Seahawk kunne forventes fra 2017. Dette forutsetter en stram tidslinje.»

«Dersom NH90-kontrakten besluttes kansellert vil en FMS-anskaffelse av et antall Seahawk MH60R være eneste anbefalte alternativ for å fylle rollen som de norske NH90-helikoptrene er tiltenkt i Kystvakten og Fregattvåpenet.»

«Alternativ løsning blir en stor utfordring i forhold til ressursbruk. Eneste antatt brukbare løsning vil være å foreta et hurtiginnkjøp av Seahawk MH60R over FMS hvis det blir besluttet å kansellere NH90-kontrakten.

For å minimalisere tid bør det i så fall også vurderes muligheter og kostnader for en leasingavtale (inkl teknisk støtte) med US Navy for et mindre antall Seahawk for bruk til KV og Fregattvåpenet frem til levering av egne helikoptre.»

Finn Kristian Hannestad var generalinspektør i Luftforsvaret fra 2010 til 2014. Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret

Dersom US Navy tillot leasing av et mindre antall Seahawk, ville det kunne åpne for at norske besetninger kunne levere operativt før mottak av egne helikoptre, heter det i dokumentet.

Finn Kristian Hannestad er gjort kjent med at TV 2 omtaler vurderingen han ga i 2012, men ønsker ikke å kommentere saken. Generalmajoren er i dag Forsvarets veteraninspektør.

På tidspunktet Norge vurderte Seahawk-helikopteret, var det også mulighet for å kjøpe brukte Black Hawk-helikoptre «til en rimelig penge» fra amerikanerne, har tidligere forsvars- og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) fortalt. Det norske forsvaret kunne dermed hatt to fungerende helikoptersystemer fra samme produsent.

Daværende statssekretær Roger Ingebrigtsen (Ap) og departementsråd Morten Tiller besøkte Sikorsky-fabrikken i USA i september 2012, og fikk se produksjonslinjene for både Seahawk- og Black Hawk-helikoptre.​

– En stor tragedie

Mandag vil høringen på Stortinget åpne med en fagmilitær del.

Disse skal forklare seg: Mette Sørfonden, direktør for Forsvarsmateriell

Petter Jansen, sjef Forsvarets logistikkorganisasjon

Admiral Haakon Bruun-Hanssen, forsvarssjef

Bjørn Tore Godal (Ap)

Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)

Grete Faremo (Ap)

Espen Barth Eide (Ap)

Ine Eriksen Søreide (H)

Frank Bakke-Jensen (H) Kilde: Stortinget.no

Før fem tidligere forsvarsministre skal forklare seg, er det forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen som skal svare på komiteens spørsmål om den svært problematiske innfasingen av maritime helikoptre til Forsvaret.​

Bruun-Hanssen har tidligere forklart at hans klare råd som sjef for Marinen til daværende forsvarssjef Harald Sunde, var å kjøpe ferdige amerikanske helikoptre.

– Dette ble det også enighet om innad, i hvert fall mellom Sjøforsvaret og forsvarssjefen, og det ble fremmet som en anbefaling til departementet, sa Bruun-Hanssen i kontrollhøringen i 2017.

Et NH90-helikopter utenfor Bodø. Foto: Marius Vågenes Villanger/Forsvaret

– Etter alle analyser og gjennomganger, både i forsvaret og i departementet, falt konklusjonen på at vi måtte fortsette med NH90-helikopteret. Dette er en stor tragedie, sa Sunde.

Etter at Luftforsvaret i august 2012 vurderte Seahawk som et alternativ, bestemte Forsvarsdepartementet i mars 2013 for å fortsette med NH90.

– På bakgrunn av utsiktene til forbedrede leveranser av NH90 med hensyn til kvalitet og tid fortsetter vi inntil videre med NH90, heter det i et internt notat datert 8. mars 2013.

Noen dager senere ble Forsvarets logistikkorganisasjon orientert om departementets beslutning, som var undertegnet av en avdelingsdirektør og en oberstløytnant.

