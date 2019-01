United-stjerne innrømmer: – Det er helt sprøtt at Ferguson forutså det

– Han vil spillere hurtig angrepsfotball, og vil score så mye mål som vi klarer. Om vi har scoret ett, så vil han at vi skal score to, det er noe han (Solskjær) alltid har i tankene. Så har han fortalt oss at dette er Manchester United og det er slik det skal være. Vi reiser i dresser til bortekampene nå, så vi ser mer sammensveiset ut. Jeg føler at vi er mer trygge på oss selv nå, og vi vet at vi kan score to eller tre mål, selv om motstanderen scorer. Dette er en tankegang som definitivt har endret seg i forbindelse med de store kampene, oppsummerer han.

– Vi slår Liverpool neste gang

Et av tapene som fremdeles svir mest for Liverpool er 1-3-tapet mot Liverpool før jul. Det nederlaget sørget for at Ed Woodward ​bestemte seg for å sparke Mourinho og erstatte portugiseren med en nordmann fra Kristiansund.

Lingard jakter på en søt revansje når lagene møtes i Premier League på Old Trafford 24. februar.

– Liverpool-tapet var det verste. Men nå har ting åpenbart endret seg. Måten vi spiller på har endret seg. Vi kommer til å vinne neste gang vi møtes, slår Jesse Lingard fast.

Før den solide 3-1-seieren mot Arsenal på Emirates viste Ole Gunnar Solskjær som kjent videoer av klassiske kontringsmål Manchester United har scoret mot London-klubben tidligere.

– Solskjær var også med i videoene! Jeg mener at vi forberedte oss godt til kampen. Vi analyserte dem. Alle involverte i trenerteamet gjorde en veldig god jobb. Vi visste nøyaktig hva vi kunne forvente. Vi visste hva deres svakheter var og fikk det resultatet vi ønsket, sier Nemanja Matic til ESPN.

​​