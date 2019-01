– Svært vanskelig sak for juryen

Dette skal juryen svare på

Juryen består av fem menn og fem kvinner. Dersom flere enn seks svarer ja på at Eirik Jensen er skyldig, blir han dømt. Om fire svarer nei, blir han frifunnet. Offentligheten vil aldri få en begrunnelsen som forteller hvorfor juryen svarer som de gjør.

Juryen skal ta utgangspunkt i et spørsmålsskrift som er formulert på bakgrunnen av anklagene fra påtalemyndigheten.

Det første spørsmålet juryen må ta stilling til når de trekker seg tilbake onsdag, er følgende: «Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha medvirket til ulovlig innførsel av narkotika?».

Bakgrunnen for spørsmålet er at påtalemyndigheten mener å ha ført bevis for at Jensen i en periode på ni år medvirket til innførsel av store menger hasj.

Dersom syv av ti jurymedlemmer svarer ja på på det første spørsmålet, må de deretter ta stilling til et tilleggsspørsmål om narkotikaovertredelsen gjelder et «meget betydelig kvantum».

NØKKELVITNE: Spesialenheten mener at Eirik Jensen var sentral i nettverket til narkobaronen Gjermund Cappelen. Dette nekter Jensen for. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Det tredje spørsmålet juryen må besvare er: «Er Eirik Jensen skyldig i å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av stilling?». Hvis de svarer ja på dette, må juryen deretter ta stilling til om korrupsjonen er å anse som grov.

Juryen skal kun ta stilling til skyldspørsmålet. Dersom Jensen blir funnet skyldig, vil en fagdommer, juryens ordfører og tre andre fra juryen som trekkes ut ved loddtrekning, avgjøre hvor lang straff han skal få.

Ankesaken er historisk, ettersom det blir den siste rettsaken i Norge der skyldspørsmålet skal avgjøres av en jury.

– Tvilen avgjør

Graden av tvil vil avgjøre hvor lang tid juryen i Eirik Jensen-saken vil bruke på å svare ja eller nei på om ekspolitimannen er skyldig, mener forsker og tidligere lagdommer Lars-Jonas Nygard.

– Jeg vil nok tro at der det blir en langvarig rådslagning, blir svaret nei. Dersom juryen er for å svare ja på skyldspørsmålet, kan de komme ut raskere, sier Nygard til NTB.