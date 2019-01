Håper svenskene tar ut «nye Johaug» til VM

Therese Johaug (30) vant 10 km i fri teknikk i Ulricehamn lørdag ettermiddag. Hun var 22,8 sekunder foran Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Svenskenes hjemmehåp Ebba Andersson ble nummer tre, 24,9 sekunder bak Johaug.

Johaug tok ledelsen ved første passeringspunkt og så seg aldri tilbake. Avstanden til konkurrentene økte for hver meter. Også i lett-terrenget gikk Johaug fortere enn konkurrentene.

Det lover godt en knapp måned før VM i Seefeld. Johaug har vunnet samtlige distanserenn hun har stilt opp i denne sesongen. Seieren var Johaugs 50. i verdenscupsammenheng.

– Dette løpet var topp tre av løpene jeg har gått denne sesongen. Jeg er veldig godt fornøyd med å ta sekunder i alle typer terreng, sier hun.

– Dette gir meg selvtillit. Jeg føler meg i bra form nå. Er jeg i formen jeg har vært så langt denne sesongen, kan jeg være med å kjempe om gull i Seefeld, sier hun beskjedent.

– Minner om meg

Hun tok seg også tid til å prate om svenskenes stortalent Frida Karlsson, som nylig vant gull i junior-VM i Lahti. Karlsson blir omtalt som den «nye Johaug», noe den norske skistjernen skjønner godt.

SVENSK JOHAUG: Frida Karlsson kan minne om Therese Johaug.

– Det er moro. Frida Karlsson er virkelig et talent for fremtiden. Hun minner om meg. Jeg leser og registrerer at hun omtales som nye Johaug. Hun må få lov til å være seg selv, men jeg liker offensiviteten hennes og at hun durer på fra start. Jeg håper svenskene tar henne ut til VM i Seefeld, sier jenta fra Dalsbygda.

Tror på fire VM-løp for Jacobsen

​For Jacobsen ble lørdagens løp en real opptur. Hun tok sin første pallplass i verdenscupen (individuelt) siden Ski Tour Canada for knapt tre år siden.

– Det var på tide at jeg fikk til det jeg får til på trening i konkurranse. Det er en stund frem til VM. Jeg må holde meg frisk og gå bra i NM, sier hun.

Jacobsen sier at det ikke er noen hemmelighet bak hvorfor hun alltid klarer å prikke formen til mesterskap, men hun letter likevel litt på sløret.

– Jeg tør å konkurrere uten å vinne. Jeg bruker konkurransene til å komme meg i form. Jeg mister ikke selvtilliten av det, sier hun.

TV 2-ekspert Petter Skinstad mener Jacobsen nå kan belage seg på å gå flere VM-distanser.

– Da er det vel bare å gratulere Astrid Uhrenholdt Jacobsen med plass på både 10 km, 15 km med skibytte, 30 km og stafett i VM, mens den siste plassen i utgangspunktet står mellom Haga og Weng. Øyre Slind kan melde seg på med et supert VM-løp. Falla og ungjentene bør få sjansen på sprint.