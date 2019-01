21 år gamle Magnus Abelvik Rød har fått sitt internasjonale gjennombrudd med storspill for Norge i håndball-VM.

I semifinalen mot Tyskland fredag kveld storspilte tometersmannen og ble toppscorer med sju mål, men en lårskade i andreomgang gjorde at han til slutt måtte gi seg.

Umiddelbart etter kampen var prognosen for spill i finalen ikke veldig positiv, men lørdag er det bedring å spore.

– Det ser mye bedre ut. Det er uavklart om han kan spille søndag, men det er en mulighet, sier landslagslege Thomas Torgalsen til TV 2.

Kl. 18 lørdag skal spilleren på MR-undersøkelse.

– Det er mye bedre nå, det ser lovende ut. Jeg får all mulig behandling for å bli klar. Jeg skal gjøre alt for å spille den finalen, det er det ingen tvil om, sier Rød, som både håper og tror på finalespill, til TV 2.

Han har vært i kontakt med klubben sin Flensburg-Handewitt om skaden.

– Så lenge det ikke er fare for at jeg blir mer skadet, er det greit for dem, forteller han.

To lårskader

Rød sliter både med smerter fra en lårhøne han fikk på fremsiden av låret, samt problemer med hamstringen.

– Det ser ut som smerten i hamstringen var en krampe. Det er borte nå, og vi finner ikke skade på muskelen på ultralyd. Han har mye smerter nå fra lårhønene. Den spilte han bra med etter at han fikk den i går, så jeg tror vi skal få den bra nok til i morgen, sier Torgalsen.

Landslagssjef Christian Berge ønsker sterkt at 21-åringen kan spille finalen:

– Magnus har vært en åpenbaring. Han har spilt fantastisk og har virkelig et stort potensial.

Norge møter Danmark til VM-finale søndag kl. 17.30.