Maurice Manificat (32) vant 15-kilometeren i fri teknikk i Ulricehamn lørdag ettermiddag.

Han var 1,1 sekund foran Simen Hegstad Krüger i mål.

Didrik Tønseth ble nummer tre, 8,7 sekunder bak Manificat.

Manificat åpnet sterkt og tok ledelsen for første gang ved 3,6 km. Franskmannen holdt ledelsen helt frem til 13,6 kilometer. Da var plutselig Krüger ett sekund foran Manificat.

Det ble en sekundstrid helt inn i mål. Dessverre for Krüger avsluttet Manificat råsterkt.

– Jeg hadde troen selv. Det verste var at jeg synes jeg hadde en god avslutning. Jeg trodde det skulle holde, men Manificat skrudde opp farten litt. Det kjennes litt bittert nå, men jeg er veldig godt fornøyd med løpet, sier Krüger til TV 2.

Han var imponert over Manificats avslutning.

– Han er enda et knepp seigere enn meg, smiler nordmannen.

– Jeg kommer nok til å gruble litt på hvor det ene sekundet røk, fortsetter han.

Reserven imponerte

Daniel Stock ble kalt inn som reserve for Martin Johnsrud Sundby. 26-åringen imponerte i løypen i Sverige. Han endte på 11. plass i mål.

For Chris Jespersen ble det en skuffende dag. Jespersen, som var avhengig av et superløp for å være aktuell for femmila i Seefeld, endte til slutt helt nede på 15. plass.

– Det var ok i dag, men jeg hadde håpet jeg skulle være litt sprekere. Jeg manglet litt fart i dag, sier Jespersen.

– VM røk vel i dag, erkjenner han.

– Jeg måtte vært på pallen i dag for å gå meg inn på VM-laget, fortsetter Jespersen.

Nå vurderer han å droppe NM til fordel for Ski Classics neste helg.

– Jeg skal tenke litt på det. Jeg har ikke helt bestemt meg, sier han.

– Må prestere i NM

​Russerne skuffet. Sergej Ustjugov ble nummer fire, plassen foran Sjur Røthe.

– Det blir greit å få trent litt i en periode frem mot VM. Jeg skal trene og gå skirenn i forbindelse med NM. I likhet med alle som vil gå tremil i VM må jeg prestere i NM, sier Røthe, som planlegger å lade opp til VM på Sjusjøen. Åtte dager før VM starter reiser han ned til Seefeld.

Krüger og Tønseth har lagt inn gode søknader til å gå tremila i VM. I tillegg kjemper Emil Iversen, Martin Johnsrud Sundby, Johannes Høsflot Klæbo, Hans Christer Holund og Røthe om plassene på distansen.

– Det er noen som er på vippen både den ene og andre veien. Det vet de om selv, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– Jeg tror vi kommer til å ha med en avslutter på laget. I OL hadde vi et lag bestående av tre pluss én. Tre med like egenskaper og én spurter. Jeg ser ikke bort fra at det blir noe lignende i år, sier Nossum.

– Kan Klæbo bestemme selv hva han skal gå?

– Det er ikke så veldig annerledes for han enn andre. Selvfølgelig har han gode kort på hånden. Han har gått fort til nå. Det finnes ikke bedre forhandlingskort enn å vinne skirenn.