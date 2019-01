Ole Kristian Selnæs (24) er høyaktuell for en overgang til Kina.



Etter det TV 2 erfarer er klubbene i ferd med å bli enige om en overgang for St. Etienne-spilleren. Dersom dette går i boks, og 24-åringen bestemmer seg for å gå for tilbudet fra Kina, kan overgangen bli gjennomført i løpet av kort tid.

Klubben det er snakk om er kinesiske Shenzen. Klubben rykket nylig opp til Kinas øverste divisjon, og skal ønske seg Selnæs som midtbanegeneral foran den kommende sesongen.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med hans agent Mikael Dorsin de siste dagene, men uten å lykkes.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er overrasket over at det i det hele tatt kan bli en realitet.

– Om det nå stemmer at han ender opp i Kina vil han garantert bli Norges best betalte fotballspiller, og det er jo normalt spillere mot slutten av sine karrierer som vil reise på slike eventyr. Selnæs er 24 år og har sine beste år foran seg, så jeg må si jeg blir veldig overrasket om det ender opp med tur til Asia. Jeg kjenner han som en veldig ambisiøs person og fotballspiller, sier Mathisen.

Kan tjene over 100 millioner kroner

Shenzen er en storby i Kina med over fire millioner innbyggere.



TV 2 får opplyst at Selnæs er blitt forespeilet en treårskontrakt som vil sikre ham over 100 millioner kroner.



Etter overgangen fra Rosenborg til franske St. Etienne i 2016, har Ole Kristian Selnæs blitt linket til en rekke store europeiske storklubber.



Jesper Mathisen er ikke overrasket over at andre klubber har fattet interesse for mannen med den solide venstrefoten.

– Ole Kristian Selnæs har gjort det så bra for St. Etienne at han har vært og er interessant for mange klubber i gode ligaer i Europa. Han har også utviklet seg til å bli en av Lagerbäck sine viktigste spillere, og det han viste på landslaget i høst var det meget høyt nivå på, sier Jesper Mathisen.

Ole Kristian Selnæs har i utgangspunktet kontrakt med St. Etienne ut 2020-sesongen.



TV 2 har ikke lykkes i å komme i kontakt med Ole Kristian Selnæs lørdag. Landslagsassistent Per Joar Hansen vil ikke kommentere spekulasjoner, mens far Ivar henviser til sønnen for kommentarer.

​