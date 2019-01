Gutt (1) døde – følger opp ansatte og foreldre tett

Seniorrådgiver Lou Cathrin Norreen i FUB har snakket med flere bekymrede fedre og mødre.

– Bekymringene går ofte ut på at barn blir overlatt til seg selv, at barn sover ute i barnevogner og når barnet blir levert er det for få ansatte og mange barn. Det er en stor utfordring for mange barnehager i dag, sier Norreen.

​I etterkant av både dødsulykken i barnehagen i Bergen, og flere andre barnehageulykker, stilte Aps utdanningspolitiske talsperson, Martin Henriksen, et skriftlig spørsmål til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, der han ba om en endring i regelverket - slik at foreldre kan være trygge på at barna får forsvarlig tilsyn den tiden de er i barnehagen.

Ønsker å endre regelverket

«De største kommunene og mange av de største barnehagekjedene har ikke sentrale rutiner for tilsyn med barn under soving i barnehagen. Helsedirektoratet bekrefter at det ikke finnes noen detaljerte forskrifter for tilsyn med barn som sover i barnehager, ut over at barnehagene skal «drives slik at skader og ulykker forebygges», skriver Henriksen i sitt spørsmål til Sanner.

Sanner svarer at hendelsene som er fremkommet i media gjør sterkt inntrykk.

– Foreldre skal være trygge på at barna har det trygt og godt i barnehagen. Barnehagebarna tilbringer en stor del av hverdagen i barnehagen, og de ansattes kompetanse, risikoforståelse og organiseringen av barnehagehverdagen er viktig for at barna opplever trygghet og omsorgs, skriver Sanner.

Han påpeker at forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler skal bidra til at miljøet i barnehager fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

– Krav til rutiner for tilsyn under soving er noe regjeringen vil vurdere som en del av gjennomgangen av regelverkets krav til fysisk miljø i barnehager og skoler. Krav til rutiner for sikkerhet er viktig, men vil ikke kunne regulere alle tenkelige situasjoner, svarer Sanner.