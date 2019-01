Denne helgen møtes Kristelig Folkeparti til sin første landskonferanse siden slaget om veivalget i november, og etter at de gikk inn i regjering.

Med utgangspunkt i lave meningsmålinger skal partiet nå tråkke opp stien fremover.

Vidar Udjus, politisk redaktør i Fædrelandsvennen, mener det kan hjelpe KrF at de nå har tatt et retningsvalg, og at de kjører en konsekvent linje frem mot neste valg.

– Men om det har skadet partiet så mye at de overlever over sperregrensa, det tør jeg ikke si. Det kan være slutten på KrF som et nasjonalt parti vi har vært vitne til de siste ukene og månedene, sier han.

– Tror partiet overlever

Kjell Magne Bondevik stod på Knut Arild Hareides røde side da veivalget skulle tas i fjor.

– Da Hareide kom til meg og fortalte hva han hadde tenkt, ble jeg veldig overrasket. Jeg hadde kanskje trodd at han kom til å si nei til å sitte i regjering med Frp, men at partiet fortsatt skulle sitte i opposisjon en stund, sier han til TV 2.

Bondevik mener det er vondt å se hvordan partiet i dag sliter med tilslutningen.

– Jeg husker i '98 at vi hadde galluper på over tjue prosent og et valg på nesten fjorten året før. Det er klart at da favnet vi mye bredere, men jeg er optimist, sier Bondevik og legger til:

– Jeg tror partiet overlever, og jeg håper inderlig det for jeg er veldig glad i KrF, og det er ingen som kan erstatte det.

Hovedområder

Den tidligere KrF-lederen trekker frem noen saker han mener kan samle velgerne og partiet.

– De har valgt to hovedområder, det er familiereform, familiepolitikk, som jeg tror er veldig samlende – alle i KrF er gule selv om det er nyanser til venstre og høyre – og så har de likeverdsreform, og det går blant annet på menneskeverdet, sier han.

– Er det saker du tror velgerne vil slutte seg til?

– Ja, mange velgere. Det gjør ikke noe om 80 prosent er mot. Hvis 20 prosent er for, så kan KrF bli stort igjen.

Ny leder

Når partiet skal inn i arbeidet med å samle velgere, skal de også ha en ny leder med seg på veien. Mange mener Kjell Ingolf Ropstad er den mest sannsynlige kandidaten. Én av dem er sjefredaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk.

– Det var jo andre kandidater. Hans Olav Syversen var nevnt, og Olaug Bollestad som nå er fungerende leder, men begge sier nei hele tiden, og da er det bare én sannsynlig kandidat, sier han til TV 2 og legger til: