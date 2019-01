Manchester United er på utkikk etter forsterkninger i forsvaret, og siden i fjor sommer har klubben fulgt nøye med på Fiorentina-stopper Nikola Milenkovic, skriver tabloidavisen Daily Star.

Old Trafford-klubben har lagt inn et bud på den 21 år gamle serberen, men det er blitt avslått. Det skal være stor interesse også fra andre klubber for midtstoppertalentet.

Tottenham er ifølge The Sun klare til å gå ut på overgangsmarkedet for å sikre seg Paris Saint-Germains midtbanestjerne Adrien Rabiot for 224 millioner kroner. Raboit er ute i kulden ettersom han ikke ønsker å forlenge kontrakten som går ut i sommer.

Timo Werner er i flere sesonger blitt linket til Liverpool, men nå kan angriperen bli fristet til å bli værende i RB Leipzig. Den tyske klubben er klar til å tilby Werner en kontrakt på over én million kroner i uken, melder Liverpool Echo. Werners nåværende avtale løper ut sommeren 2020.

Husker du Lazar Markovic? Nå kan Liverpools kantspiller, som ikke får trene med førstelaget, være på vei til Mexico og Club América, ifølge ESPN.

Crystal Palace har forhørt seg om Cenk Tosun, men Everton ønsker ikke å slippe den tyrkiske landslagsspissen, melder Liverpool Echo.

Charlie Austin kommer til å forlate Southampton før måneden er omme, skriver The Telegraph. Både Wolverhampton og Aston Villa vil ha spissen.

Real Betis-spiller Emerson er en spiller Liverpool og Arsenal kan glemme, for brasilianeren er klar til å forlenge med Sevilla-klubben, melder Marca.

Everton har fått Yannick Bolasie tilbake fra et mislykket låneopphold i Aston Villa, men han vil ikke få mye spilletid hos de blå, skriver The Guardian.

Dortmund er blitt koblet til Wilfried Zaha, men Crystal Palace-manager Roy Hodgson sier ifølge Goal at det ikke kommer til å skje.

Arsenal har ikke gitt opp å signere Barcelona-spiller Dennis Suárez, til tross for at forhandlingene har stoppet opp, skriver London Evening Standard.

Villarreals spanske midtbanespiller Pablo Fornals er ønsket av både West Ham og Arsenal, melder Sport.