Like før klokken 03 natt til lørdag fikk nødetatene melding fra en kvinnelig bilist som hadde funnet en mann med store skader i grøftekanten ved Vabakktunnelen utenfor Porsgrunn.

Mannen ble kjørt til akuttmottaket ved Sykehuset Telemark, hvor han får behandling for skadene.

Oppdragsleder Ole Kamben ved Sør-Øst politidistrikt sier at det siste mannen husker er to frontlykter og at kjøretøyet ikke stanset.

– Det er nærliggende å tro at mannen ble påkjørt og at bilføreren stakk fra stedet etter hendelsen. Vi ser på det som svært alvorlig at noen stikker av etter en påkjørsel. Man er forpliktet til å stoppe og hjelpe i en slik situasjon, sier Kamben til TV 2.

Ifølge politiet har mannen skader i hodet og ansiktet, samt brudd i begge armer. Han var bevisst da han ble fraktet til sykehus, og er ikke livstruende skadet.

Politiet ønsker å komme i kontakt med vitner som kan ha observert påkjørselen, som skjedde på utsiden av Vabakktunellen mot Kulltangenbrua i forkant av klokken 02.49.

– Vi må anta at kjøretøyet har truffet mannen med fronten, og den aktuelle bilen vil da trolig ha karosseriskader i fronten. Dersom noen har informasjon om hendelsen eller bilen som har vært involvert, må de ta kontakt, sier Kamben.

Politiet har nettopp vært i kontakt med mannen på sykehuset. Han forklarer at han kun husker to frontlykter og at kjøretøyet ikke stanset. Videre mener han at det hele skal ha skjedd på utsiden av Vabakktunellen på siden som vender ut mot den gamle bomstasjonen på Bjørnstad. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) January 26, 2019

Den kvinnelige bilisten som fant mannen, blir nå avhørt. Politiet har sperret av Vabakktunnelen lørdag morgen for å sikre spor.