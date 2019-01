Gutten falt ned i den hundre meter dype og 25 – 30 centimeter brede brønnen i Totalán ved Málaga 13. januar, da familien var på tur.

Ifølge avisen El País og andre spanske medier nådde redningsarbeiderne frem til stedet i brønnen der Julen Rosello (2) var, 70 meter ned, natt til lørdag. Gutten var død da redningsarbeiderne kom frem.



Lekte

To år gamle Julen lekte på eiendommen som tilhørte en annen familie, da han falt ned i det trange hullet som var boret opp ulovlig i et forsøk på å komme ned til grunnvannet.

Flere familiemedlemmer så ifølge spanske medier at gutten falt ned i brønnen og fortalte at de til å begynne med kunne høre ham gråte nede i hullet.

Det eneste konkrete tegnet på at han var falt ned i brønnen, var noen hårstrå som ble funnet etter en ukes tid. Det hadde ikke vært noen annen kontakt med han, men redningsarbeiderne nektet likevel å erklære han død før de fant ham.

Krevende arbeid

Store redningsmannskaper har søkt etter toåringen siden han falt ned i brønnen, men de har møtt på flere utfordringer underveis.

Blant annet har vanskelig terreng gjort det vanskelig å frakte tungt utstyr frem til ulykkesstedet.

Redningsarbeidere måtte bore et nytt hull parallelt med brønnen og en tunnel inn fra siden på 60 meters dyp å komme til ham siden hullet var for trangt til at en voksen person kunne fires ned.

Arbeidet ble vanskeliggjort av at brønnen var delvis sperret av steiner og hardpakket jord som raste ned da gutten falt ned gjennom hullet. I tillegg gjorde den harde granitten i området, det vanskelig å bore seg på tvers frem mot brønnhullet, slik man i utgangspunktet hadde planlagt.

Jobbet i team

Team på to og to redningsarbeidere har blitt firt ned med oksygentanker i en liten kapsel som har plass til tre personer eller to personer med utstyr, på skift på 40 minutter. Nederst i sjakten har de gravd for hånd horisontalt inn til brønnen.

Blant annet har åtte gruvearbeidere fra Østerrike blitt flydd inn med militærfly for å bistå i arbeidet.

Til slutt måtte redningsarbeiderne sprenge seg gjennom en vegg med hard stein med små eksplosjoner før de endelig nådde fram til toåringen.

