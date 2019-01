Nordmannen spilte 23 MLS-kamper for klubben som endte på tredjeplass i Eastern Conference forrige sesong, og noterte seg for fire mål og tre assist.

Klubben skriver at de takker Berget for bidraget i klubben og ønsker han alt vel i fremtiden.

Berget kom til klubben i januar i fjor etter et suksessfullt opphold i svenske Malmö. Tidligere denne måneden skrev Dagbladet at Berget var aktuell for en retur til Eliteserien, og at Rosenborg skal være interessert i angriperen.

Berget har fått tjue landskamper for Norge og scoret to mål.