Håndballgutta knuste Tysland i tyskernes egen lekegrind i Hamburg, og er klare for sin andre VM-finale på rad.

Superveteran Bjarte Myrhol ble kåret til banens beste av den lokale juryen etter kampen.

Skjern-spilleren debuterte på det norske landslaget helt tilbake i 2002, og var lenge langt unna å vinne noe som helst med Norge.

Men de siste årene har norsk herrehåndball fått en gedigen oppsving, og landslagskapteinen har vært med på hele ferden.

Før VM-finalen mot Danmark på søndag, er Myrhol klar på at han ikke hadde trodd han skulle oppleve en slik suksess med landslaget. Han rangerer seieren mot Tyskland til å være helt der oppe med den berømte semifinale-seieren mot Kroatia for to år siden.

– Dette er helt oppe med da vi slo Kroatia. Vi skal spille vår andre VM-finale på rad. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle få være med og oppleve det, sier Myrhol til TV 2.

Tyskland ga som ventet Norge mye juling under fredagens oppgjør, og strekspilleren mottok selv røff behandling fra særlig strek-kollega Patrick Wiencek.



– Det er litt bevisst

TV 2s håndballekspert Bent Svele, og sikkert en del TV-tittere, mente de tsjekkiske dommerne Vaclav Horacek og Jiri Novotny tillot i overkant mye røft spill, men Myrhol var selv meget fornøyd med dømmingen.

– Jeg synes vi er bedre enn Tyskland. Vi var veldig fornøyd da vi så at tsjekkerne skulle dømme, fordi de gir utvisninger når det blir for tøft. Da unngår vi det som kanskje var Tysklands største mulighet, det at de skulle få lov til å bare slå og slå bakover.

– Vi ønsker at håndballen skal være hard vi også, men vi ønsker at det verste skal lukes bort, og det synes jeg dommerne løser ekstremt bra.

36-åringen var underveis i kampen i munnhuggeri med både spillere og støtteapparat på den tyske benken, og virket på et tidspunkt å være i ferd med å miste hodet. Det smiler imidlertid kun Myrhol av og kaller det bevisst.

– Jeg synes jeg spiller bedre når jeg kommer helt opp i det tenningsnivået. Jeg er faktisk ganske kald i hodet, selv om det ikke ser sånn ut. Det er litt bevisst.

​Nå går en usedvanlig offensiv landslagskaptein for gull.

– Vi står vesentlig bedre rustet nå enn da vi møtte Danmark i mellomspillet. Vi går for gull, og det er ikke ofte jeg sier det!

