I fjor kjøpte Canada bibliotek og arkiver et dokument for underkant 40.000 kroner. Først på onsdag ble innholdet kjent.

Publiseringen av innholdet skjer bare dager i forkant av den internasjonale holocaust-minnedagen som er den 27. januar.

Innholdet skal vise seg å være en detaljert «blueprint» av holocaust i USA og Canada, skriver CNN.

Trolig har boken kommet til Canada etter at amerikanske soldater tok med seg ting fra bunkeren til Hitler som suvenirer etter at 2. verdenskrig var over.

Jødestatistikk

På side 137 i boken fant de noe merkbart. Kapitlet handler om «Statistik, Presse und Organisationen des Judentums in den Vereinigten Staaten und Kanada». Noe som kan oversettes til Statistikk, medier, og organisasjoner av jøder i USA og Canada.

1944: Boken er blitt datert til 1944, året før 2.VK var over. Boken skal Hitler hatt i sitt personlige bibliotek. Foto: Library and archives Canada / AFP

Kapitlet var datert til 1944 og skrevet av den tyske lingvisten Heinz Kloss. Kloss var ansvarlig i Hitlers sitt skrekkregimet for å samle inn informasjon om nasjonaliteter med et spesielt fokus på de som var fra USA.

I 1936 var forfatteren i USA for å danne et nettverk av nazi-sympatisører. Han brukte da data fra 1930 til å samle inn data om den jødiske populasjonen i Nord-Amerika. I tillegg til samlet han inn informasjon om jødiske organisasjoner og aviser.

– Sjokkerende

Michael Kent, som jobber med kunstutstillingen, sier at innholdet viser detaljerte analyser av den jødiske befolkningen.

– Det ser ut som den har spilt en viktig rolle i det som skulle være den «endelige løsningen», ifølge CNN. Den endelige løsningen var et uttrykk Hitler brukte om utryddelsen av jødene.

Kent sier at boken ikke bare inneholdt analyser av den jødiske befolkningen i byene, men også ute på landsbyene. Han legger til at boken er «sjokkerende».

Trolig holdt hemmelig

Eksperter tror boken ble bevart inne på Hitlers eget bibliotek, og at innholdet bevisst ble holdt konfidensielt av Hitler.

Rebecca Margolis, ekspert på jødedommen i Canada ved universitetet i Ottawa, mener at avsløringen av boken begrunner hvorfor jødene i Canada var redd for at Tyskland skulle invadere landet.

– Dokumentet bekrefter hvorfor de fryktet dette så akutt, sier hun i en uttalelse.