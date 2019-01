Magnus Abelvik Rød har vært en åpenbaring for Norge i VM, og i semifinalen herjet han tidvis mot mot røftspillende Tyskland.

Men unggutten gikk to ganger i parketten. Først pådro han seg en lårhøne tidlig i andre omgang. Den løp han av seg, men like før slutt smalt det igjen, og 21-åringen ble støttet ut.

Trener Christian Berge var bekymret like etter kampslutt.

– Det er et lite skår i gleden. Jeg vet ikke helt enda. Han snakket om at det var en krampefølelse, sier trener Christian Berge til TV 3 etter kampslutt.​

Nå innrømmer den Norges fysioterapeut, Harald Markussen, at Abelvik Rød trolig går glipp av finalen mot Danmark søndag.

– Han fikk først en kjenning i låret, en lårhøne, men den var veldig liten og han kunne spille videre. Så fikk han sannsynligvis en strekk på baksiden av låret på slutten der. Slike skader undersøker man fortløpende de første dagene for å se prognosen. Forskning viser at det tar syv eller 50 dager å lege. Det spriker veldig, men det skal holde hardt med to dager, sier Markussen til TV 2.

– Jeg vil si at det er lite sannsynlig at han kan spille. Hvis det mot formodning viser seg å være en krampe, så kan det gå, men de første undersøkelsene viser at det er snakk om en strekk.

Abelvik Rød gir ikke opp håpet

Hovedpersonen selv vil imidlertid ikke utelukke noe. han klamrer seg til håpet om at det er en krampe.

Det første som skjedde var at vi spilte overtall, så spiller jeg en ball inn til Bjarte og får en lårhøne av Pawel Wiencek,så må jeg ut og teipe, så kommer jeg tilbake i matchen og spiller med ett og et halvt bein. Så skal jeg gå opp og satse, så kjenner jeg at det skjer noe i låret.

– Jeg håper selvfølgelig at det er en krampe. Det skjedde for et par måneder siden, da var det en strekk, men jeg har det ikke like ille akkurat nå, sier han til TV 2 like etter kampslutt.​

– Et slag for Norge

TV 2s ekspert Bent Svele mener det vil svekke Norge hvis Abelvik Rød må stå over finalen.

– Det vil være et slag for Norge hvis Magnus ikke kan spille. Han har vært en åpenbaring. Han har vært god defensivt, han tar skuddansvar fremme og har funnet ut av samspillet mellom han og Sander Sagosen. Men samtidig står det gode spillere klare for å ta opp hansken.