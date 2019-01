Nå skal Sander Sagosen vise hvem som er verdens beste

Men det var ikke bare på banen Norge var best. For på benken har Norge en mesterhjerne. Christian Berge hadde en plan foran denne kampen, og han gjorde grep når det var riktig å gjøre det.

Han hvilte Sander Sagosen på de rette tidspunktene. Han tok ut Torbjørn Bergerud for å gi ham noen minutter til å samle tankene. Og da kampen skulle avgjøres var de to tilbake på banen med bensin på tanken.

Debatten har gått en stund om hvem som er verdens beste håndballspiller. Er det Mikkel Hansen eller er det Sander Sagosen?

Danskene var ganske høye på seg selv etter at de slo Norge i gruppespillet. I den kampen var det ingen tvil om at Hansen var best. Sagosen spilte sin svakeste mesterskapskamp på flere år og havnet helt i skyggen av sin lagkamerat i Paris Saint-Germain.

For der Hansen har spillere som Rasmus Lauge og Mads Mensah som lager plass for ham, så må Sagosen ta i mot enorme mengder juling. Han spiller både angrep og forsvar, og han er involvert i det meste Norge gjør fremover på banen.

Men nå er det tid for revansje. Nå stokkes kortene om. Og jeg tror det er Sagosen som står frem som kongen når det er delt ut på søndag. Så får vi se om Hansen matcher ham en gang til.

Norge har nå gått til en VM-finale uten veldig godt målvaktsspill i en eneste kamp. Jeg nekter å tro at Torbjørn Bergerud ikke får en toppkamp i løpet av et helt mesterskap. Og ingenting er bedre enn at den kommer i finalen.

Jeg skrev en blogg om Bjarte Myrhol da Norge gikk til VM-finale for to år siden. Da skrev jeg at alle fortjener en lagkamerat som Myrhol. En som aldri setter seg selv først. Som viser en enorm omsorg for dem rundt seg. Han kunne fått prisen for årets forbilde på Idrettsgallaen hvert eneste år.

Og det er det som kjennetegner dette laget. De er et lag. De står sammen om alt. Nå er det flere som er støpt i formen til Myrhol. Det er en gjeng en bare må bli glade i.

Det er en gjeng som har det gøy på tur, og det hjelper på at man har spillere i verdensklasse i Sander Sagosen, Bjarte Myrhol og Magnus Jøndal. De andre er ikke så veldig langt bak de heller.

Når selv Myrhol tar ordet gull i munnen sin, da får jeg virkelig tro på at danskene kan bli slått på søndag. Nå må vi bare få lørdagen til å gå mens vi gleder oss til VM-finalen. For da skal Sander Sagosen vise Mikkel Hansen hvem som er verdens beste.