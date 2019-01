Helen Richards hadde ikke en gang slått på lyset før hun satte seg på doskålen.

Plutselig kjente 59-åringen det hun beskriver som et «skrapt stikk».

– Jeg hoppet opp med buksene nede. Da jeg snudde meg jeg så det som lignet en skilpadde med lang hals trekke seg tilbake i doskålen, sier Richards til lokalavisen Courrier Mail.

Pyton

Hendelsen skjedde da hun var på besøk hos sin svigerinne i Brisbane i Australia denne uken.

Den ubudne gjesten i toalettet var imidlertid ikke en skilpadde, men en 1,6 meter lang teppepytonslange. Det opplyser slangefangerne som ble tilkalt i et innlegg på Facebook.

Richards kontaktet dem og fortalte hva som hadde skjedd. De skriver at at var riktig av henne å ikke trekke ned, da det raskt kan føre til at slangen forsvinner ned i rørene igjen.

– Hun sa at toalettvanene hennes for alltid er endret. Lyset skal være på, og hun vil alltid ta en titt i skålen før hun setter seg ned, skriver slangefangerne.

De forteller videre at 59-åringen ikke ble alvorlig skadet av slangebittet, og at det holdt å behandle såret med desinfiserende middel. En teppepyton er ikke en giftig slange, men det kan bli opptil fire meter lang.

Rekordvarme

Slangefanger Jasmine Zeleny sier til BBC sier at det er vanlig at slanger trekker mot vann i toaletter når det blir varmt i været.

Det er imidlertid første gang de rykker ut på en hendelse av denne typen, hvor en teppepyton faktisk har bitt noen.

Det er for tiden rekordvarmt en rekke steder sør i Australia, og det er meldt om en funn av en rekke døde dyr som ikke har overlevd i varmen, ifølge AFP.