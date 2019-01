Klokken 20.22 meldte 110 Hordaland på Twitter om at det brenner utvendig på Radisson Blu Hotell i Bergen.

– Brannen skyldes at det tok fyr i en varmelampe som smittet over på en markise og over i treveggen på hotellet, sier vaktkommandør Håkon Myking ved 110-sentralen.

Brannvesenet slo først full alarm, da de fryktet det var fare for spredning.

Alle hotellgjestene ble evakuert.

Fikk brannen under kontroll

Totalt deltar syv, åtte biler fra Hovedbrannstasjonen, Sandviken brannstasjon og fra Åsane i slukningsarbeidet, skrev Bergens Tidende.

– Det har vært utfordring å finne ut hvor i veggen det brenner. Vi har måttet benytte kjedeslukker og motorsag for å komme til, sier Myking.

Klokken 21.12 meldte brannvesenet at de hadde fått brannen under kontroll.

– Vi har kontroll på brannen. Den er ikke slukket per nå, men vi anser ikke at det er spredningsfare, sier Myking.

375 gjester

Brannvesenet oppgir at det er 375 gjester registrert på hotellet i dag. Hvor mange som befant seg inne på hotellet under brannen, har vaktkommandøren ikke oversikt over per nå.

– Alle ble rolig evakuert og vi har ikke fått opplysninger om at det skal være noen personskader, sier Myking.

Han kan ikke svare på når hotellgjestene eventuelt kan returnere til hotellet.

– Vi vet fortsatt ikke hvor store skader det er, så det får vi ta etterhvert, sier vaktkommandøren.

Klokken 21.36 meldte brigadeleder brannen for slukket på Twitter.