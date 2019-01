Solskjær hylles etter kruttsterk seier mot Arsenal i FA-cupen: – De har nok øvd på dette hele uken

Taktikken til Solskjær ble hyllet av britiske eksperter.

– Dette var kampplanen til Manchester United. Det var derfor Romelu Lukaku startet til høyre i angrepet. Han leverte to strålende assist, og Lingard var så kald som du kan bli da han avsluttet. Jeg er sikker på at Manchester United har øvd på dette hele uken, sa Jermaine Jenas etter Uniteds to scoringer.

Pierre-Emerick Aubameyang reduserte for Arsenal, før Anthony Martial kom inn fra benken og punkterte kampen med sin 3-1-scoring.

Alexis Sánchez startet for United og prestasjonen imponerte ekspertene.

– Det er ikke slik at Sánchez ble en dårlig spiller over natten. Alle hengslene er av nå. United-spillerne har fått mer frihet og lov til å gjøre feil. Alle de offensive spillerne til United ser ut som de virkelig nyter å spille fotball for tiden, sa Ole Gunnar Solskjærs tidligere lagkamerat, Phil Neville, som kommentere kampen for BBC.

– Det var en briljant prestasjon av United. Jeg tror Ole har vist alle nå man ikke må tvile på hans taktiske kunnskaper. De to byttene mot slutten, med Rashford og Martial, punkterte kampen. Rett og slett en strålende kamp av Manchester United, slo han fast.

​​Sánchez scoret mot gamleklubben

Det ble ble jevnspilt og noe nervøst de første 20 minuttene på Emirates med flere halvsjanser til begge lag.

Arsenal-manager Unai Emery måtte konstatere at forsvarsspilleren Sokratis måtte ut med skade etter 20 minutter etter å ha landet for kjært i en duell. Shkodran Mustafi kom inn for Sokratis.

Fem minutter senere fikk Manchester United kampens første store mulighet. Jesse Lingard slo inn i feltet, men både Paul Pogba og Romelu Lukaku kom akkurat litt for sent til å heade ballen i mål.

Så presenterte den tidligere Arsenal-spilleren Alexis Sánchez seg. Romelu Lukaku fant Sánchez med en perfekt stikkpasning gjennom forsvaret. Chileneren, som spilte som første kamp på Emirates etter overgangen til Manchester United i januar i fjor, rundet Petr Cech og lobbet ballen elegant i mål fra skrått hold etter 31 minutters spill.

– De har nok trent på det hele uken

To minutter senere scoret Manchester United igjen. Romelu Lukaku fant Jesse Lingard i feltet etter en kontring det luktet svidd av. Lingard bredsidet behersket ballen i mål og Manchester United opp i 2-0-ledelse.

På tampen av omgangen reduserte Arsenal. Pierre-Emerick Aubameyang dukket opp helt alene på bakerste stolpe etter at Arsenal spilte seg gjennom United-forsvaret. Fra kloss hold fikk han en enkel jobb med å sette inn 1-2-scoringen for hjemmelaget. Alexandre Lacazette var nest sist på ballen.

Dermed gikk Manchester United til pause med 2-1-ledelse.

Arsenal gikk rett i strupen på Manchester United og skapte en gedigen sjanse til å utligne ett minutt ut i andre omgang. Aaron Ramseys avslutning ble imidlertid såvidt slått til corner av Sergio Romero.

Ti minutter ut i omgangen ble Laurent Koscielny liggende etter at Romelu Lukaku traff ham i ansiktet med foten i en duell.

Arsenal-spilleren ble liggende med smerter på gressteppet. Etter å ha fått medisinsk behandling kom han seg på beina igjen.

I det 70. minutt gjorde Ole Gunnar Solskjær et dobbeltbytte. Romelu Lukaku og Alexis Sánchez gikk ut, inn kom Anthony Martial og Marcus Rashford.

Det var et lurt bytte av Solskjær. For snaue ti minutter før slutt dundret Paul Pogba til fra langt hol. Cech måtrte gi retur, og på returen dukket Anthony Martial opp og satte inn 3-1-ledelse til Manchester United.

Den scoringen punkterte kampen og sendte Manchester United til femte runde i FA-cupen.

​De Gea ute av troppen – Sánchez fikk starte

Reservekeeper Sergio Romero fikk tillit fra start av manager Ole Gunnar Solskjær. Det er ikke kjent om David De Gea er skadet, så trolig fikk førstekeeperen fri for å hvile.

– Sergio er en fantastisk målvakt, han er FA-cup-keeperen vår. For å beholde spillere som ham i klubben, så trenger han å spille store kamper også. Han var banens beste mot Reading, så jeg har full tillit til ham, sa Solskjær om hvorfor han valgte Romero i mål før kampstart.

Alexis Sánchez fikk som ventet starte i angrepet for Manchester United. Chileneren startet sammen med Romelu Lukaku og Jesse Lingard på topp, og dermed ble Anthony Martial og stjerneskuddet Marcus Rashford henvist til benken. Totalt gjorde Solskjær fem endringer fra laget som slo Brighton 2-1 i Premier League sist.

Mesut Özil startet på benken for Arsenal. Trener Unai Emery gjorde tre endringer på laget som vant 2-0 over Chelsea forrige lørdag. Ainsley Maitland-Niles tok plassen på høyreback, Petr Cech startet i mål og Alex Iwobi fikk også tillit fra start.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær forklarte laguttaket slik til BBC før kampstart:

– Romelu Lukaku gir oss fysikk på topp. Vi får kanskje mer innlegg med ham. Alexis Sánchez har kjempet litt i det siste. Vi må få ham igang igjen, for han har vært ute i noen uker. FA-cupfinalen er en fantastisk kamp å spille i. Men for å komme til finalen så må vi overkomme noen vanskelige hinder. Vi tror dette laget vil matche og forhåpentligvis slå Arsenal, sa Solskjær før kampen.

Slik starter lagene:

Arsenal (4-3-1-2): Petr Ceck – Ainsley Maitland-Niles, Sokratis Papasthathoupoulos, Laurent Koscielny, Sead Kolasinac - Lucas Torreira, Granit Xhaka, Alex Iwobi – Aaron Ramsey – Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette.

Innbyttere: Leno, Mustafi, Monreal, Lichtsteiner, Elneny, Guendouzi, Özil.

Manchester United (4-3-3): Sergio Romero – Ashley Young (kaptein), Victor Lindelöf, Eric Bailly, Luke Shaw – Nemanja Matic, Ander Herrera, Paul Pogba – Alexis Sánchez, Jesse Lingard, Romelu Lukaku.

Innbyttere: Lee Grant, Phil Jones, Diogo Dalot, Fred, Juan Mata, Anthony Martial, Marcus Rashford.

​Dommer: Craig Pawson, South Yorkshire