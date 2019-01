Norge klar for finale etter maktdemonstrasjon mot Tyskland

Tyskland-Norge 25-31

Norge storspilte mot Tyskland i heksegryten Barclaycard Arena i Hamburg, og vant til slutt med seks mål mot VM-vertene.

Det tyske laget forsøkte å stoppe Norge med alle mulige midler, og det ble som ventet et realt bikkjeslagsmål ute på parketten.

Norge løp imidlertid hjemmelaget i senk i angrep, og var pottetett i forsvar.

Dermed revansjerte Norge det bitre EM-semifinaletapet fra 2016, og nå venter nok en VM-vert i finalen, nemlig Danmark på hjemmebane i Boxen i Herning.

Der har også Norge noe å revansjere etter å ha blitt gitt en håndball-leksjon av danskene, og især Mikkel Hansen, tidligere i mesterskapet.​

– En strålende match

Christian Berge er i hvert fall revansjelysten. Overfor TV 2 hyller han guttene sine etter kampen mot Tyskland.

– Vi tok dem på fart. De blir mer og mer slitne, og gjør flere feil og blir dårligere på skudd. Så er vi flinkere til å drepe kampen. Det synes jeg gutta gjør strålende i dag.

– Jeg synes vi er et bedre lag. De spiller vanvittig mye på fysikk. Jeg synes vi gjennomfører en strålende match.

Jeg er så stolt

TV 2s ekspert Bent Svele kåret Sander Sagosen til banens beste spiller etter kampen mot Tyskland. Norges superstjerne var overlykkelig etter seieren var et faktum.

– Fy faen. Jeg er så stolt over det vi leverer i dag. Vi får juling, vi får juling, vi får juling, men til slutt viser vi dem at vi er et bedre håndball-lag, sier Sagosen til TV 2.

Sagosen var med å tape mot Frankrike i VM-finalen for to år siden. Denne gangen er kun gull godt nok for Paris Saint-Germain-stjernen.

– Jeg satt ute på banen ute sist og den følelsen jeg hadde da, sa jeg til meg selv at jeg aldri ville ha igjen. Nå har jeg sjansen. Å møte Danmark i en VM-finale, var drømmen på forhånd. Nå skal vi bare restituere og suge litt på karamellen, for dette er stort for norsk håndball, og så skal vi virkelig gi full gass i Boxen.

Abelvik Rød går trolig glipp av finalen

Magnus Abelvik Rød spilte en fenomenal kamp, og ble toppscorer for det norske laget med syv mål. Et lite skår i gleden var imidlertid skaden 21-åringen pådro seg i starten av andre omgang. Unggutten fortsatte kampen, men like før full tid fikk han en ny smell, denne gangen i kneet.

Abelvik Rød måtte støttes ut av banen, og står i fare for å miste VM-finalen på søndag. Det innrømmer fysioterapeut Harald Markussen til TV 2.