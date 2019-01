Det var presidenten som selv annonserte nyheten i en pressekonferanse.

– Vi har kommet til en avtale om å ende shutdownen, sa Trump.

– Jeg har i dag signert en avtale som gjør at staten vil åpne opp igjen i 3 uker, sa Trump videre.

Kongressen og Trump ble enige om en tre ukers stopp for shutdownen.

– Mange av dere har ofret mer enn noe mer enn andre. Ikke bare har dere ikke klagd. Men dere har oppfordret meg til å fortsette fordi dere bryr dere om landet og grensesikkerhet, sa Trump før han takket det amerikanske folket.

Åpningen skjer 35 dager etter at Trump brukte shutdownen som et våpen for å få støtte til finansieringen av den mye omtalte muren mot Mexico.

Fikk ikke penger til muren

På pressekonferansen erkjente Trump at den nye avtalen ikke vil finansiere muren.

– Jeg vil signere en budsjettavtale som sørger for at staten vil være åpen i 3 uker til den 15. februar, opplyste Trump videre.



Selv om shutdownen nå er ferdig, advarte Trump mot et viktig alternativ som gjør at han kan få muren som han lovet under valgkampen.

– Som dere alle vet har jeg et veldig mektig alternativ, og jeg har ikke valgt å bruke det denne gangen. Forhåpentligvis blir det ikke nødvendig, sa Trump med det som kan tolkes som da han tidligere sa han vurderte å erklære en nasjonal krise.

​Stemt ned i går

Senest i går vedtok senatet å stemme ned to budsjettforslag som ville ende shutdownen som har ført til at mer enn 800.000 arbeidere har jobbet uten lønn.

Tidligere i dag ble det luftrafikkkaos da LaGaurdia flyplass ble midlertidig stengt som følge av mangel på flygeledere. Flygeledere har selv gått ut å sagt shutdownen kunne utgjøre en risiko for flypassasjerene.