Den israelske supermodellen Bar Refaeli blir programleder under Eurovision 2019 i Tel Aviv.

Hun skal lede showet sammen med TV-vert Erez Tal, mens TV-vertene Assi Azar og Lucy Ayoub skal rapportere fra bak scenen.

Det melder Eurovision på sine egne nettsiden fredag kveld.

Refaeli har opparbeidet seg en betydelig formue gjennom modellkarrièren og vellykkede investeringer. Hun har også vært programleder for X Factor i Israel.

For tiden er hun innblandet i en sak hvor både hun og foreldrene hennes er mistenkt for skatteunndragelse og hvitvasking. Isralesk påtalemyndighet forbereder en høring i saken, men Rafaelis advokat nekter for at supermodellen har gjort noe galt. Det melder The Times of Israel.

De skriver videre at arrangørene skal ha vært bekymret for at skattesaken skulle gjøre at Refaeli ikke ville rekke å lede Eurovision. Samtidig skal de også ha vært bekymret for om hvorvidt saken ville gjøre rollen hennes i finalen kontroversiell.

Refaeli er for mange kjent som den tidligere kjæresten til skuespiller Leonardo DiCaprio. De to var sammen fra 2005 og fram til 2011.

Det ble klart at Israel er årets Eurovision-vert da israelske Netta stakk av med seieren under finalen i Lisboa i 2018