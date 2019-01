Legg ned juniorlandslaget

Slik situasjonen er nå, belønnes imidlertid de som satser tøft tidlig og oppnår gode resultater i hovedlandrenn, norgescup, nordisk juniorlandskamp og ungdoms-OL med både landslagsplass, plass på skigymnas og sponsoravtaler.

Slik bør det ikke være, og slik trenger det heller ikke være.

I dag er det Equinor som i stor grad finansierer satsingen på morgendagens langrennnshelter. Disse pengene kunne vært brukt på en bedre måte. Morgendagens helter er sannsynligvis blant de som er i junior-VM, og nesten samtlige av dagens landslagsløpere har representert Norge i mesterskap som junior. Samtidig er det en rekke utøvere som aldri kom på A-landslaget selv om de var på juniorlandslaget, og i motsetning til jevnaldrende konkurrenter la mange av dem også opp før de i det hele tatt kom i gang med seniorkarrieren.

En langt bedre løsning enn dagens juniorlandslag ville vært en bredere juniorsatsing, som sørget for å følge opp mange flere utøvere og legge til rette for å få med flere talenter opp i seniorklassen. I stedet for at 10-12 utøvere får en fordel sammenliknet med hundrevis av konkurrenter, som kanskje har nesten like gode resultater og vel så store talenter, kunne man heller hatt 2-3 årlige storsamlinger med 40-50 utøvere fra hele landet. Her ville utøverne fått uvurderlig matching, forbundet ville fått kartlagt talentene og jobben som gjøres og både trenere og løpere kunne fått faglig påfyll.

Nåværende juniorlandslagstrener kan erstattes med en juniorkoordinator eller to, som i tillegg til å følge opp de nevnte samlingene og ta ut lag til mesterskap, kan jobbe med de mange skigymnasene, kretslagene og klubbene som landet rundt legger det faktiske grunnlaget for morgendagens langrennsstjerner.

Skigymnasene, som i dag gjerne er treårige og bare følger utøverne gjennom tre av fire år i juniorklassen, burde selvsagt også være fireårige alle som én. Dette ville ikke bare sørget for bedre oppfølging av de beste, men sannsynligvis ville det også redusert frafallet i overgangen fra junior til senior. Mulighetene ligger der for et langt bedre samarbeid mellom klubb, krets, skigymnas og forbund.

Sammen vil disse tiltakene både legge til rette for at samtlige av de største talentene får best mulig oppfølging, i tråd med skiforbundets egen utviklingstrapp, samtidig som man jobber etter norsk idretts kanskje viktigste tanke - flest mulig, lengst mulig. De høyeste toppene er de med det største fjellet under seg, og her burde norsk langrenn sørge for å legge bedre til rette for både topp og bredde.

NB! Undertegnede var som junior en del av NSFs juniorlag i to sesonger, samt NSFs regionlag i to sesonger som senior.

