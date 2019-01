De to hadde gått i samme klasse på ungdomsskolen og nylig begynt på samme videregående skole da hendelsen fant sted i boligstrøket Sorperoa i Nord-Fron kommune.

Klokken 15.54 den 31. oktober fikk politiet melding om en alvorlig hendelse, og tolv minutter senere var gutten pågrepet. Da sto han fremdeles ved siden av den døde jenta.

I tillegg til drap er gutten siktet for grov vold etter å ha knivstukket en mannlig nabo i 50-årene i beinet. Mannen skal ha blitt stukket da han forsøkte å forhindre drapet. Han ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2.

Avhør tok tid

Siden hendelsen har siktede vært varetektsfengslet, og fredag ble fengslingen forlenget med ytterligere to uker. Fengslingen begrunnes med at det vil støte allmennhetens rettsfølelse dersom han løslates nå.

ÅSTED: Krimteknikere jobbet lenge på åstedet i et boligområde på Sorperoa på Vinstra. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I stedet for å sone i et fengsel, har gutten blitt fulgt opp på en barnevernsinstitusjon. Han har tidligere hatt brev- og besøksforbud, men er ikke lenger underlagt slike restriksjoner. Selv begjærte han seg løslatt under fengslingsmøtet.

Gutten har vært gjennom flere tilrettelagte avhør med Kripos sine eksperter på avhør av barn. Likevel er det først fredag denne uken, nesten tre måneder etter drapet, at han formelt har tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

Politiadvokat Stine Rigmor Grimstad i Innlandet politidistrikt opplyser til TV 2 at guttens forklaring langt på vei sammenfaller med det hendelsesforløpet politiet tidligere har lagt til grunn.

Hun ønsker ikke å si noe om hva gutten ellers har forklart, eller om han har forklart seg om noe mulig motiv for drapet. Guttens forsvarer Nina Hallén bekrefter at han erkjenner straffskyld, men ønsker ikke å kommentere saken.

Sorg i kommunen

Før drapet lastet siktede opp en rekke videoer med voldelig innhold. Politiet har ikke ønsket å kommentere hvorvidt de har sikret seg videoene. De ønsker heller ikke å kommentere andre deler av etterforskningen.

PÅ SKOLEN: I skolens kantine lå denne kondolanseprotokollen i flere dager etter drapet. Den ble fylt opp med varme ord om avdøde. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Den 16 år gamle jenta ble 14. november gravlagt fra Sødorp kirke i Nord-Fron kommune. Oppmøtet i kirken var så stort at en tilstøtende bygning ble brukt for å huse alle som ville delta i begravelsen.

På skolen der siktede og fornærmede gikk, ble det i flere dager etter drapet gjennomført tiltak for å følge opp venner og andre som ønsket å prate med noen. TV 2 var til stede på skolen der elevene gråt og holdt rundt hverandre.

Familiens bistandsadvokat har fredag ikke besvart TV 2s henvendelser.

Rettssaken skal etter planen opp for tingretten 17. juni. Den er ventet å pågå i to uker.