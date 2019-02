Volkswagen-konsernet jobber nå intenst med det som skal bli en stor elbil-offensiv.

Målsetningen er klar: Verdens største bilprodusent skal også bli verdens største produsent av elbiler. For å klare det, investerer de nå milliardbeløp.

Det handler blant annet om en helt ny plattform og en rekke nye biler. Dessuten blir fabrikker bygget om og tilpasset elbilproduksjonen. Tusenvis av arbeidere blir også kurset for å sikre den riktige kompetansen.

Lade 15 biler samtidig

Volkswagen og de øvrige bilprodusentene kommer til å møte mange utfordringer de kommende årene. En av de største handler om noe så grunnleggende som lading av bilene.

Skal salget av elbiler ta av like mye i resten av Europa som det har gjort i Norge, er man helt avhengig av å få til en massiv utbygging av lade-infrastruktur.

Bransje-nettstedet Automotive News skriver nå at VW skal begynne å produsere flyttbare ladestasjoner ved sin fabrikk i Hannover. Her snakker vi digre batteripakker som skal kunne lade inntil 15 elbiler samtidig.

Skal elbilene ta av i resten av Europa, vil det kreve en massiv utbygging av lademuligheter. Da er det sikkert ikke dumt å også tenke alternative løsninger. Foto: Scanpix

Kobles til strømnettet

Disse kan kjøpes eller leies av firmaer som trenger lading. De kan også utplasseres på for eksempel musikkfestivaler, fotballkamper og andre steder det mange mennesker er samlet, for kortere tid.

Når stasjonen er tom for strøm, kan den erstattes av en ny som er fulladet. Eller den kan kobles til strømnettet og slik sett lade seg selv opp. Her er det også et viktig poeng å kunne gjøre dette når belastningen på strømnettet generelt er lavere, typisk på nattestid.

Teslas løsning med egne hurtigladestasjoner har vist seg å være veldig smart, det gir dem også et fortrinn når mange andre bilmerker nå melder seg på i elbilkampen. Foto: Scanpix

20 elbiler på vei

Volkswagen skal utplassere den først mobile ladestasjonen i sin "hjemby" Wolfsburg senere i 2019, så skal de rulle ut dette til en rekke andre byer i løpet av 2020.

Elbil-eierne skal finne de flyttbare ladestasjonene via en egen app.

Den første nye elbilen ut fra VW-konsernet er for øvrig Audi e-tron. Den lanseres veldig snart i Norge. Deretter følger en rekke modeller fra VW, Skoda, Porsche og Seat. Innen 2025 skal konsernet ha mer enn 20 elektriske modeller ute på markedet.

