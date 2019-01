Produktplassering:

Disse materialene og fargene ble brukt til å lage den eksotiske stuen

GRØNN OASE: Stuen fikk et realt ansiktsløft med grønne planter og detaljer. Foto: Pandora Film / TV 2

Få en oversikt over materialene Tid for hjem brukte for å lage den jungel-inspirerte stuen.