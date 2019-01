​Det er den føderale luftransport-administrasjonen (FFA) som har bekreftet at flyplassen er stengt på grunn av manglende flygeledere, skriver New York Daily News.

Det er ikke bare flyplassen i New York som har blitt rammet av shutdownen. Også fly fra Florida har blitt forsinket fordi det ikke er nok flygeledere på plass.

Klokken 16.45 norsk tid skrev CNN at det var forventet at flyplassen ville være stengt ytterligere én time.

Shutdownen har ført til at så mange som 800.000 statsansatte jobber uten lønn. Shutdownen går i dag inn i sin 35 dag, det er den lengste nedstengningen av statsapparatet i USAs historie.

– Vi har opplevd en økende sykdomsfravær på to kontrolltårn i New York og Florida. Vi vil endre virksomheten slik at sikkerheten blir ivaretatt når det er mangel på flygeledere, sier Gregory Martin, talsmann for FFA ifølge avisen ABC NEWS.

Etter at flyplassen i New York stengte fredag har flere flyplasser meldt om store forsinkelser på de amerikanske flyplassene. Philadelphia flyplass twittret like før nyheten om at LaGaurdia var stengt at de alle flyavgangene var over én time forsinket.

.@FAANews reporting departure delays of 1 hour, 14 minutes at PHL. Be sure to check flight status with your airline before coming to the airport. https://t.co/7JabJ3suPL — PHLAirport (@PHLAirport) January 25, 2019

Senest torsdag kveld sa flygeleder Aaron Merrick i USA til TV 2 at de fryktet for sikkerheten til flypassasjerene etter shutdownen.

– Når du begynner å tvile på om du klarer å betjene boliglånet, og om du har råd til barnepass og bensin slik at du kommer deg på jobb, da begynner du å føle at det går utover sikkerheten du er vant til, sa Merrick til TV 2.