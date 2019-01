Det ble dansk overkjøring da de møtte Frankrike til semifinale i Hamburg. Mikkel Hansen spilte en fantastisk kamp og ledet det danske laget til seier med sine tolv mål.

Etter kampen var Danmarks landslagstrener, Nikolaj Jacobsen en rørt mann.

– Jeg er veldig rørt nå. Det har vært en hard uke. Vi har hatt mange utfordringer og mange skader. I morges ante jeg ikke om Magnus Landin og Henrik Møllgaard kunne spille på grunn av noe med leggen, sa danskenes landslagstrener til dansk TV 2 etter kampen.

Også kveldens store spiller Mikkel Hansen var naturlig nok svært fornøyd.

– Det var en kjempeopplevelse. Vi vet at Frankrike er veldig gode. Å score 38 mål mot det forsvaret er veldig imponerende, sa Hansen til samme kanal.

Første kamp utenfor Danmark

Danskene hadde før kampen mot Frankrike vunnet alle kampene i VM hjemme i Boxen med 15 000 tilskuere i ryggen, i tillegg til åpningskampen i København. Men det var en tøff utfordring som ventet da de regjerende verdensmesterne stod på motsatt banehalvdel i Hamburg.

Franskmennene har vunnet fire av de fem siste verdensmesterskapene, senest mot Norge på hjemmebane for to år siden, men det blir ikke gull på franskmennene denne gangen.

Frankrike kom til kampen etter et tap mot Kroatia, der flere av de største stjernene ikke ble kjørt for fullt, mens danskene kom fra en tøff kamp mot Sverige.

Likevel var det danskene som styrte alt i Barclaycard Arena i Hamburg.

Dansk dominans i første omgang

Anført av en Mikkel Hansen i storform startet danskene kampen best og gikk opp i en 6-3-ledelse allerede etter syv minutter.

På stillingen 9-5 til danskene midtveis i omgangen tok franskmennene timeout, uten at den fikk noen umiddelbar effekt. Danskene fortsatte med fantastisk angrepsspill, og etter 22 minutter satt danskenes keeper Niklas Landin inn sitt andre mål for kvelden i tomt Frankrike-bur og sendte danskene opp i 16-10.

Vanligvis forsvarssterke franskmenn fant ingen løsning for å stoppe danskene, og Danmark gikk til pause med en komfortabel 21-15-ledelse etter at Hansen avsluttet omgangen med en suser og sitt syvende mål for kvelden.

Danmark med full kontroll

Frankrike måtte finne på noe for å stoppe danskene og Mikkel Hansen, og etter pause sendte Frankrike utpå verdensstjernen Nikola Karabatic for å forsøke å redde laget.

Mikkel Hansen scoret omgangens første mål, og etter 32 minutter stod franskmennenes målvaktspar kun med én redning. Danskene fortsatte å dominere, og ti minutter ut i andre omgang var ledelsen økt til 28-19.

Franskmennene hadde god uttelling framover, men fant ingen løsning på forsvarsproblemene, og da danskene tok timeout halvveis i andre omgang var stillingen 31-22.

Frankrike forsøkte å kjempe seg tilbake i kampen, men kom aldri nærmere enn seks mål bak. Danskene hadde full kontroll, og​ kunne til slippe jubelen løs, og feire finaleplassen etter at Anders Zachariassen fastsatte sluttresultatet til 38-30. Nå venter finale mot enten Norge eller Tyskland i Herning på søndag.