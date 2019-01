I forbindelse med helgens planlagte masseslagsmål, som TV 2 omtalte fredag morgen, er politiet godt forberedt.

– Natteravner og politistyrker er ute og vi har økt bemanning, sier førstebetjent Anne Katrine Hoffseth Gundersen ved Ullensaker lensmannsdistrikt.

Politiet har også utvidet visitasjonsrett slik at de kan visitere individer på stedet etter våpen som de mistenker er involvert i planlegging av slåsskampen.

Det er ventet at flere hundre ungdommer fra det sentrale østlandsområdet skal møtes og slåss.

– Det kan hende at de prøver å utfordre oss, men vi har fått signaler fra ungdommen om at det er bra vi har vært så tett på, sier førstebetjenten.

Tvetydige tips

Politiet forteller at de stadig får tips i saken om hvor ungdommen planlegger å møtes.

Slagsmålet skulle først finne sted på Ullensaker. Romerikes blad, som var først til å omtale saken, skriver fredag at slagsmålet kan være flyttet til et sted på Romerike (bak betalingsmur). Eidsvoll Ullensaker Blad har fått tips om at ungdommen skal møtes i Eidsvoll.

– Det er mye forskjellig informasjon om hvor det skal skje, og visse sier også at det ikke skal skje, sier førstebetjenten.

Politiet ønsket først å omtale saken i mediene slik at flest mulig kunne gjøre tiltak for å forhindre slagsmålet.

Nå ønsker de å holde kortene tettere til brystet.

– Vi har fått tips om flere konkrete steder, men det er ikke noe vi vil gå ut med nå, sier Magnus Andresen i nærpolitiseksjonen ved Ullensaker lensmannsdistrikt.

Politiet bistår hverandre på tvers av distriktene i saken.

Ber publikum om hjelp

Ullensaker lensmannsdistrikt forteller at det er utfordrende for politiet å være mange steder samtidig.

– Vi har derfor bedt publikum om hjelp. Nå er det opp til ungdommen og ungdommens foreldre, sier førstebetjent Anne Katrine Hoffseth Gundersen ved Ullensaker lensmannsdistrikt.

TV 2 har ikke lykkes å komme i kontakt med Ullensaker lensmannsdistrikt.