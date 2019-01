– Alt lå til rette for at Kimani skulle forsyne verden med flere gepardunger. Denne uken skulle bli årets høydepunkt i Dyreparken. Men så forandret alt seg. Nå er det konstatert at Kimani har gjennomlevd et innbilt svangerskap - og verden må vente enda en stund på å få styrket stammen av utryddingstruede geparder, skriver markeds- og kommunikasjonsdirektør i Kristiansand Dyrepark, Anniken B. Schjøtt, i en pressemelding til TV 2.

– Sårt

Dyreparken bestemte seg torsdag for å ta røntgenbilder av magen til Kimani. Hun hadde da gått fem til seks dager over termin, og dyreparken ville forsikre seg om at alt var som det skulle.

Torsdag ettermiddag var TV 2 i kontakt med Schjøtt. Allerede da fryktet dem at Kimani hadde vært utsatt for et innbilt svangerskap.

Dessverre var bildene av for dårlig kvalitet til å kunne fastslå om hun var drektig eller ikke, og de bestemte seg for å prøve på nytt fredag.

– Nye bilder tatt i dag styrker dessverre teorien man har fryktet siden i går - og den nedslående konklusjonen er et faktum: Kimani har ikke noen unger i magen. Det er skuffende. Først og fremst overraskende, dernest sårt og leit, skriver Schjøtt.

Så paring

Torsdag fortalte Schjøtt til TV 2 at Dyreparken hadde vært vitne til paringer. Også nå bekrefter hun dette.

– I midten av oktober ble det dokumentert mange paringer mellom Kimani og Kito, i løpet av to dager.

I de neste dagene begynte Kimani å legge på seg, og hun viste alle tegn på en vellykket graviditet. Magen vokste og hun viste stor appetitt, ifølge Dyreparken.

Det ble derfor aldri tatt noen graviditetstest av Kimani.

– Å fastslå om en gepard er drektig er dessverre ikke like enkelt som å ta graviditetstest på mennesker. Det kan kun fastslås gjennom en avføringsprøve. Prøven må sendes med posten til et laboratorium i Tyskland, og det tar lang tid å få svar.

Forrige gang Kimani gikk drektig ble en slik prøve tatt. Derimot fikk de ikke prøveresultatene tilbake før noen dager før fødsel.

– Vi forstår at mange er skuffet nå

Dyreparken opplyser at hovedpersonen selv har det bra. Hun skal både være sterk, stolt og frisk.

Dyrepasserne legger ikke skjul på at de selv er skuffet, da de gledet seg til å oppleve den unike fødselen, som kun har skjedd én gang tidligere i Dyreparken.

I samråd med Dyreparken har flere store nettaviser, deriblant TV 2, sendt direkte døgnet rundt fra føderommet til Kimani den siste uken.

Flere hundretusener har fulgt med hver eneste dag, i håp om å få se geparden føde. Dyreparken har stor forståelse for at mange synes dette er en kjedelig beskjed å få, flere dager over den forutsette terminen.

– Vi forstår at mange er skuffet nå. Samtidig er vi veldig glad for engasjementet deres og at dette vakre dyret har fått så mye oppmerksomhet. Dessuten har mange lært mer om geparder enn de kunne fra før. Det er det viktigste utgangspunktet for å opprettholde en levedyktig bestand, avslutter Schjøtt.