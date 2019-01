– Dette var OK. Det er visst en trend at det ikke skjer mye i mine partier med sort. Jeg ser ikke helt hva jeg kunne gjort, så jeg valgte å spille solid, sa Carlsen til arrangøren etter uavgjortresultatet.

Sveshnikov-varianten i siciliansk var Carlsens hovedvåpen i VM-matchen i november, og etter matchen har han fortsatt å bruke varianten.

Dagens motstander, Radjabov, er selv en av verdens fremste eksperter på åpningen, og det var stor spenning knyttet til hans håndtering av den. I trekk 10 ga Radjabov på klassisk vis fra seg løperparet for å oppnå sterk kontroll over d5-feltet.

Ubalansen som oppstod etter åpningen ga et spennende midtspill hvor spørsmålet var hvem som klarte å dra nytte av sin fordel.

Carlsen på sin side hadde en plan om å skape bondebrudd og få fart på sine løpere, mens Radjabovs plan besto i å holde sin posisjonsfordel, og gjerne bytte av hvitfeltsløpere.

I en kritisk stilling hvor Radjabov var iferd med å få gjennomført sitt løperbytte så ikke Carlsen noe bedre enn å hindre dette ved å innby til trekkgjentakelse og remis.

Et fint resultat mot en solid motspiller, og Carlsen er nå i god posisjon før de to avsluttende rundene. Hans nærmeste motstander Anish Giri har en fordel i sitt pågående parti, og om han vinner er de to spillerne likt på tabellen.

Tolvte og nest siste runde av Tata Steel Masters følger du på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo lørdag fra kl. 13.25. Carlsen spiller da hvit mot polske Jan Krzysztof Duda. Duda er spådd en lovende fremtid, og han tok nylig sølv bak Carlsen i VM i lynsjakk.

Programleder Fin Gnatt har med seg Jon Ludvig Hammer, Hans Olav Lahlum og Edit Machlik som eksperter i studio.

