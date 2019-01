Huseierne blir lamslåtte når de får se den nye stuen: – Det ser ut som en jungel!

Familien har kjøpt seg nytt hus og her er det virkelig mye å ta tak i. I alle rom finnes gulvtepper, ulike tapeter og spesielle løsninger, kan Tid for hjem «vær så snill» fikse stuen?

Stuen har en avlang form med tre store vinduer. Her er plassbyggede skap med buer på topp og sjalusidører langs hele langveggen – og en gruepeis med en litt snål innsats. Og her er gammelt vegg-til-veggteppe på gulvet.

Designers tanker.

Morten B. Andersen, vår danske venn, blir valgt som designer. Han lar seg nok litt inspirere av alle tapetene som finnes i de andre rommene i huset, så omtrent før han har sett seg om har han bestemt seg for at her, her skal det bli palmesus. Og her skal det bygges en gigantisk sofa. En sofa som ikke bare er et sittemøbel, men også en romavdeler og bord for lamper og planter.

FØR: Ulike tapeter og slitt gulvteppe. FOTO: Pandora Film/ TV 2

Designer Morten er jo ganske kjent for sine interiører i ulike gråfarger, men denne gangen er det grønt som gjelder. Grønt og sort. Grønt i form av tapeter, planter, tekstiler og gjenstander. Sort på gulv, i møbler, på deler av veggen og i hylledetaljer. Ganske kompromissløst!

Arbeidet

Vi fjerner alt av innredning, gulvteppet og lister. I taket fjerner Gunnar de gamle spottene, sår blir reparert og det trekkes nye kabler til nye spot- punkter.

Huseierne har selv startet med gipsing av vindusveggen, vi gjør ferdig gipsing og lager listefri løsning rundt vinduene. Når hele rommet er ferdig gipset, går Einar i gang med den store sparklejobben.

PRODUKTLISTE: Her får du en oversikt over farger, produkter og materialer som ble brukt til å lage stuen.

Sort parkett

Sort parkett er det gjennomgående materialet. Det skal brukes til gulvet, som kledning til den digre sofaen, og som materiale til hyller på veggen. Men vi kler også vegg, inklusive dør, der man kommer inn til stuen.

Det er et ganske flott kunststykke utført av Andreas som her finner sted. For Andreas kler altså først veggen, og så sager han ut for døren i etterkant. En kløpper med både meterstokk og sag! For jammen går ikke dette helt etter planen.

PARKETTDØR: Døren og veggen rundt blir kledd med sort parkett. FOTO: Pandora Film/ TV 2

Ni(!) meter sofa

Sofaen skal bli som en skulptur i rommet sier designer Morten. Det er en til sammen ni meter lang sammenhengende affære, der en del er vendt mot TV og den andre delen er vendt mot peis og utsikt.

I ryggen på sofaen blir det lagt strøm for fastmonterte lamper, og der lages utskjæringer for plantekar. Når lamper og planter kommer på plass, fungere den også som en romdeler. Og det er fint, for rommet er ganske langt. Nå kan man oppholde seg på flere steder, holde på med ulike aktiviteter, men likevel være sammen i rommet.