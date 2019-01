– Hun ropte at hun søkte politisk asyl, og etter det har jeg ikke hørt fra henne

Flukten

24. februar 2018 satt Latifa for første gang i sitt liv i forsetet på en bil. Jauhiainen forteller at venninnen virket håpefull og glad. De kom seg hele veien ut i internasjonalt farvann, der de møtte seilbåten som avtalt.

– Det var en stor lettelse, men det var jo selvsagt bare begynnelsen på den store reisen, sier hun.

Turen varte i åtte dager, og de nærmet seg havnebyen Goa i India. Alt hadde gått bra inntil de oppdaget at de ikke lenger var alene til sjøs.

– Latifa og jeg gikk ned i kabinen rundt klokka ti. Jeg hadde akkurat pusset tennene da vi begynte å høre noen lyder fra dekk. Det hørtes ut som pistolskudd, forteller Jauhiainen.

Forsvarte venninnen

De hadde blitt oppdaget. De to kvinnene ble tvunget opp på dekk, og fikk flere våpen pekt mot seg. Jauhiainen husker at hun ble dyttet mot rekkverket og truet på livet.

– Jeg så Latifa ligge på gulvet. Hun sparket og skrek, og hun sa om og om igjen at hun søkte politisk asyl. De svarte at hun skulle være stille, ellers ville de skyte henne, sier venninnen.

Jauhiainen ble dyttet ned på gulvet ved siden av Latifa og igjen fortalt at hun skulle skytes.

– Latifa begynte å forsvare meg. Hun sa «la venninnen min være i fred». Jeg husker jeg tenkte «wow, selv i et sånt øyeblikk, er hun så modig».

Dette var siste gang bestevenninnene så hverandre. De to ble separert og Jauhiainen ble fengslet.

«En ung kvinne med problemer»

Latifas finske bestevenninne sier hun ble truet med dødsstraff og livstid i fengsel da hun kom tilbake til Dubai. I en ukes tid satt hun fengslet før hun plutselig ble kjørt til flyplassen. Det skulle vise seg at finske myndigheter hadde kjempet for hennes løslatelse.

Videoen av Latifa hadde blitt publisert etter at rømningsforsøket hadde gått galt, og nå var verdens søkelys på den forsvunnede prinsessen.

– Har du hørt noe fra Dubais myndigheter etter at du kom tilbake til Finland?

– De ringte meg dagen jeg kom hjem for å minne meg på at Sjeik Muhammed kan ta meg fra hvor som helst i verden, så hvis jeg ikke respekterer avtalen vi har, og snakker med pressen, vil jeg ikke være trygg, forteller Jauhiainen.

Hun har ikke hørt fra venninnen Latifa siden fluktforsøket.

ENESTE LIVSTEGN: Dette bildet skal bevise at Latifa har det bra. Det er en familiesak, hevder talspersoner. Foto: De forente arabiske emirater (UAE)

Først etter nesten ti måneder kom livstegn. De forente arabiske emirater publiserte bilder av en uformelt kledd Latifa sammen med en smilende Mary Robinson.

Robinson er tidligere irsk president, og forhenværende kommisjonær for FNs menneskerettighetskommisjon. Hun forklarer møtet som et omsorgsbesøk.

– Dette er en ung kvinne med problemer, og en alvorlig medisinsk situasjon. Hun mottar psykiatrisk hjelp. Dette er en familiesak nå, og hun er i den kjærlige omsorg av sin familie, fortalte Robinson i et intervju til BBC.

Bestevenninnen mener derimot bildet viser noe helt annet.

– Jeg ble lettet over å se at hun i det minste var i live, men samtidig bekymret for hun ser veldig uvel ut. Hun ser ikke engang inn i kameraet. Latifa sier jo i videoen sin at de kom til å si at hun ikke forteller sannheten, sier venninnen.

Elsket og verdsatt

Etter at en BBC-dokumentar ble publisert om saken i desember i fjor, kom De forente arabiske emirater med følgende uttalelse:

– Prinsesse Latifa er elsket og verdsatt av sin familie. Dessverre var hun sårbar for utnyttelse, spesielt av herr Herve Jaubert.

Brevet fortsetter med anklagelser mot Jaubert, en av de som hjalp Latifa med å rømme, om at han hadde kidnappet henne og krevde løsepenger.

Det har ikke lykkes TV 2 å få tilsvar på Jauhiainen påstander fra myndighetene i De forente arabiske emirater.