Forrige lørdag feiret John-Inge Landro 50-årsdagen sin hjemme på Sotra utenfor Bergen.

Da han kom på jobb mandag morgen og åpnet døra til kontoret sitt, fikk han seg et lite sjokk.

– Først ble jeg oppgitt, fordi jeg måtte sette i gang med opprydning. Men så måtte jeg le av det hele, for jeg ser jo den gode spøken, sier John-Inge Landro til TV 2.

Det var Bergensavisen som først omtalte saken.

I løpet av helgen hadde noen brukt tre timer på fylle Landros kontor med rundt 3000 kopper vann.

– Jeg måtte jo bare sette i gang med å helle ut alt vannet. Til sammen ble det jo gode 600 liter med vann, forteller Landro, som også brukte over tre timer på å fjerne alle koppene.

Både gulv, bord og vinduskarmer var fylt til randen med plastkoppene.

– At de gidder å bruke tre timer på noe sånt, tenkte jeg, men så synes jeg jo likevel det var genialt gjennomført. De hadde brukt alle steder i rommet hvor det gikk an å sette fra seg noe.

Tatt på overvåkningsvideo

VIDEO: De som stod bak spøken klarte ikke å lure seg unna overvåkingskameraet. Foto: Privat

Landro forteller at han har klart å finne ut hvem som stod bak den store 50-årsspøken.

– Det er slekta som står bak dette her, med god hjelp fra en muldvarp her på kontoret, ler han.

– De trodde at overvåkingskameraene var ute av drift, men det var det jo ikke for å si det sånn. Det var sånn jeg fant ut hvem som stod bak, forteller han.

Landro brukte drøye tre timer på å rydde opp alle koppene. Foto: Privat

Gir bort pianoer

Landro forteller at det nesten har blitt en tradisjon å terge jubilanten.

– Det er blant annet en tradisjon å gi vekk piano ved store dager her ute. En kamerat har fått to pianoer levert på døren med ukjent avsender, og i helgen ble jeg selv eier av et piano jeg ikke har bruk for. Det er bare et tungt, stort møbel som står i veien, ler Landro.

Han er likevel i godt humør og mener det er viktig med en god dose humor i hverdagen.

– Vi har ledd mye av dette i ettertid, og det er godt for både kropp og sjel. Men vi må alltid ha et offer, og denne gangen ble det meg, ler Landro.