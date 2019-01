Bor du i Oslo eller har kjørt gjennom hovedstaden i løpet av denne vinteren, har du sannsynligvis lagt merke til at det er såkalt miljøfartsgrense på noen sentrale strekninger i byen.

Disse ble skiltet ned til 60 km/t, fra 1. november i fjor.

Da miljøfartsgrensene ble innført, gikk også Statens vegvesen ut med informasjon om de denne vinteren vil vurdere et opphold underveis,

Poenget er at Vegvesenet vil ha mulighet til å ha miljøfartsgrenser en noe lenger periode utover våren, da problemene med oppvirvling av svevestøv faktisk er aller størst.

Vurderer behovet løpende

Nå skjer akkurat det. Aftenposten forteller at den midlertidige avviklingen av miljøfartsgrensen starter mandag 28. januar.

– Vi ønsker å få flere til å overholde miljøfartsgrensen, og da er det viktig at vi har den når det er mest nødvendig, og at vi avvikler den når det ikke er behov for den. Vi vurderer behovet for miljøfartsgrense løpende, og vil innføre tiltaket for en ny periode dersom luftkvaliteten i Oslo tilsier at det er behov for det, sier overingeniør Henrik N. Mikkelsen i Statens vegvesen, til Aftenposten.

Miljøfartsgrensen avvikles på disse veiene:

• Riksvei 4 Sinsen-Grorud

• Ring 3 Ryen-Granfosstunnelen

• E18 Hjortnes-Lysaker (gjelder hverdager fra 06:00-22:00)

• Riksvei 163 Østre Aker vei, Økern-Stovner

Tvil rundt politiet

Ifølge Statens vegvesen bidrar miljøfartsgrensen til å overholde lovpålagte grenseverdier for svevestøv. Tiltaket skal gi bedre luftkvalitet og redusere helsebelastningen for Oslos befolkning, særlig de som opplever store helseplager forårsaket av veistøv.

Registrerte fartsmålinger viser for øvrig at mange ikke senker farten tilstrekkelig her. På dette området har man derfor et potensiale.

Da miljøfartsgrense først ble innført, var det tvil om politiet hadde hjemmel til å bøtelegge noen for brudd på en midlertidig fartsgrense som dette – også om dette var noe politiet ville prioritere. Men etter hvert fikk man en avklaring som ga politiet ryggdekning til å håndheve miljøfartsgrensen.

Politiet kan både ha kontroller og kjøre patrulje der det er miljøfartsgrense. Og blir du tatt for å bryte denne, blir det fort kostbart.

NAF er kritisk

I år skal Vegvesenet for øvrig gjennomføre et prøveprosjekt, der de vil vurdere et opphold i miljøfartsgrenseperioden midtvinters, og heller ha en noe lenger periode utover våren, da problemene med oppvirvling av svevestøv faktisk er aller størst.

NAF har tidligere tatt til orde for å avskaffe ordningen med miljøfartsgrense. Dette har NAF-sjef Stig Skjøstad uttalt, til Broom:

– Først og fremst utgjør transport en liten del av svevestøv-problematikken i Oslo. Den største synderen her er faktisk vedovnen. Derfor syns vi dette er en lettvint og lite gjennomtenkt løsning. Vi trenger tiltak som tar for seg helheten og ikke unødig rammer trafikken.

Blir fort dyrt

NAFs beregninger viser at lavere fart for personbilene gir minimal reduksjon av svevestøv, men at det for tungtransporten gir god effekt med fartsgrense på 60 km/t.

– Derfor bør det innføres adskilte fartsgrenser hvor tungtransporten får en egen kjørebane med 60 km/t, mener NAF-sjefen.

PS: Tråkker du for hardt på gassen i 60-sonen, koster det fort mye penger. 65 km/t gir deg et forenklet forelegg på 800 kroner. Blir du tatt i 70 km/t, betyr det 2.100 kroner. 75 km/ gir et forelegg på 3.800 kroner, mens 80 km/t letter lommeboken din for 5.500 kroner.

Blir du stoppet i 85 km/t snakker vi hele 8.500 kroner i forenklet forelegg. Og i 90 km/t ryker førerkortet.

