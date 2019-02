Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.S

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg har en Audi som bruker å hyle fra høyre framhjul etter en stund i kjøringen.



Den lyden kommer når det kommer press på høyre framhjul. Har du noe forslag til hva dette kan være?

Benny svarer:

Heisann!

Slik skal det jo ikke være. Men å gjette en lyd uten å ha hørt den er veldig vanskelig. Det er et moment her som gjør at jeg tør prøve meg på nettopp det allikevel.

Du sier nemlig at lyden kommer når det er press eller belastning på hjulet. Det gjør at jeg fatter mistanke til hjullageret.

Hjullagrene er utsatt for ganske stor belastning. Særlig foran. Her kan man høre en litt tiltagende synge/ulelyd når man svinger, men som forsvinner igjen når man kjører rett fram. Jo høyere lyd, jo mer slitt er lageret.

Er det slik, er det et ganske sikkert tegn på et defekt hjullager og et nært forestående bytte. Dette er en ganske vanlig feil på veldig mange biler.

På de fleste biler er det ganske enkelt å skifte. Normal pris på en slik jobb ligger ofte på mellom 3.000 og 5.000 kroner.

Jeg vil anbefale deg en tur innom et verksted for å få dme til å høre på lyden og dermed kunne stille en noe mer treffsikker diagnose enn meg i dette tilfellet. For det kan være andre ting også.

Da tenker jeg for eksempel på at det kan noe med differensial eller drivaksel. Det kan også være så banalt som en stein som har kilet seg seg fast mellom bremseskive og - skjold.

Som du skjønner: "Fjern-healing" av biler er vanskelig. Men forhåpentligvis er det ikke noen stor sak.

Ønsker deg lykke til.

