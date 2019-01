Det kostet dem 340 millioner kroner, men AC Milan håper at den vanvittige starten på Serie A-karrieren ikke var et blaff fra Krzysztof Piatek (23).

Får ikke nieren

Den polske spissen kom til Serie A og Genoa i sommer, og ble umiddelbart en hit.

Han scoret tolv mål på sine første åtte kamper og ble blant annet den første i Serie A siden Andrij Sjevtsjenko til å score fem mål på sine første fire Serie A-kamper. Da det ble klart at Gonzalo Higuain var på vei bort fra AC Milan til fordel for Chelsea, falt Milano-klubbens valg på Piatek som erstatter.

Med Higuains exit ble draktnummer ni ledig - et nummer Piatek ønsket å bære. Men det fikk han ikke lov til.

– Det er ikke noen overtro knyttet til at han ikke tar draktnummer ni. Vi tok avgjørelsen. Han spurte om nummer ni, men vi mener at akkurat nå må man gjøre seg fortjent til nummer ni, sier Milans sportssjef Leonardo ifølge Football-Italia.

Dermed endte Piatek opp med nummer 19.

– Jeg trodde ikke at jeg kom til å ende opp her. Ved siden av meg er Maldin, en jeg alltid har beundret. For meg er det en ære å være her, sa Piatek da han ble presentert.

– Jeg var født klar. Jeg ar klar nå, og jeg vil gjøre alt for å få Milan tilbake til Champions League. Jeg kommer til å kjempe for Milan.

To januar-signeringer

Overtro eller ikke. Ingen har maktet å bære nier-drakten med stort hell siden Filippo Inzaghi gjorde det med suksess i ti sesonger. Siden den gang har hverken Alexandre Pato, Alessandro Matri, Mattia Destro, Fernando Torres, Luiz Adriano, Gianluca Lapadula, André Silva og senest Higuaín levert det man forventer av midtspissen i Milan.

– Det er ikke mye å si om Higuaín. Han tok sitt valg, og han er borte. Vi er her for Piatek, så vi snakker om ham, sier Leonadro, som sier at valget om å signere Piatek ikke var vanskelig.

LEGENDARISK NIER: Filippo Inzaghi. Foto: Antonio Calanni

– Han scoret 13 mål på 19 kamper og har umiddelbart vist sine kvaliteter. Vi hadde ikke noen plan om å signere ham, men det var en uforutsett investering. Men vi hadde muligheten til å investere. Og det var ikke vanskelig å velge ham.

Leonardo sier samtidig at det var «situasjoner i markedet» gjorde det vanskelig for klubben, som for øyeblikket ligger på fjerdeplass i Serie A, å hente Cesc Fàbregas og Zlatan Ibrahimovic. Nå står man tilbake med Piatek og Lucas Paquetá fra Flamengo.

– Nå må vi se om vi kan gjøre noe annet, men troppen er konkerransedyktig nok med Piatek og Paqueta.