Det ble klart på en pressekonferanse i Oslo fredag.

– Norges Sjakkforbund lanserer en søkeprosess for å få sjakk-VM i 2020 til Norge. Vi vet alle at vi har verdensmesteren. Han har vært det i mange år, siden 2013, og han har forsvart tittelen flere ganger. Vi vet han skal spille en kamp til. Den vil vi prøve å få til Norge, sa generalsekretær Geir Nesheim i sjakkforbundet.

Søknaden er imidlertid ennå ikke levert. Sjakkforbundet har satt en frist på en måned for norske samarbeidspartnere til å ta kontakt.

– Vi har jevnlige samtaler med toppledelsen i AGON. Og vi har selvfølgelig snakket med en del folk i FIDE. Når det gjelder selve prosessen, så vil de ha den mye åpnere. Sannsynligvis vil det blir en budrunde. Da må vi vite hva vi byr på og hva som er innholdet. Og om det er noe som lar seg gjøre. Vi har ikke sett kriteriene, for det er ikke offentlig før en ny prosess i gang, sier Madland, som har fått positive signaler, sa Norway Chess-leder Kjell Madland til TV 2 under VM i London i desember.

– De er positive til oss. Vi har gjort mye innovativt og vi har en turnering som blir lagt merke til. Norway Chess er blitt diskutert opp og ned under VM fordi vi legger opp til et nytt konsept med nye tenketider og spenning rundt at hvert parti skal avgjøres. Vi blir et forbilde i diskusjonen og på verdensbasis. For AGON og FIDE er sånne ting positive fordi vi fremmer sjakken. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra dem og Norges Sjakkforbund, sier Madland.

Magnus Carlsen tok VM-tittelen fra Vishy Anand i 2013 i Chennai. Han forsvarte den mot samme mann i Sotsji i 2014. Han slo Sergej Karjakin i New York i 2016 og vant over Fabiano Caruana i London i 2018.

(©NTB)