Martine (22): – Følte jeg ble torturert av min egen kropp

Ifølge foreningen tar det i snitt sju år for norske kvinner å få diagnosen endometriose. De mener det er for liten kunnskap om diagnostikk og behandling.

Martine i Argentina. Foto: Privat

– Vi mener det må bygges opp et tverrfaglig tilbud hvor man får til et samarbeid mellom gynekolog, smerteterapeut, fysioterapeut og kanskje sexolog for å få til en god behandling av disse kvinnene, sier Storhaug.

Store konsekvenser

– Hovedsymptomet er smerter, sier overlege Jenny Alvirovic ved Oslo universitetssykehus.

Hun er overlege og spesialist i gynekologi. På Oslo universitetssykehus opererer de kvinner med endometriose hver eneste dag. De ser konsekvensene det får at kvinner lider med sykdommen.

– Konsekvensene er jo store. De er store for samfunnet. Noen av disse kvinnene bli uføretrygdet, jeg har kvinner som sier jeg klarer ikke å ta vare på familien min, de orker ikke å jobbe, de føler seg ikke trodd. Det har jo store samfunnsmessige konsekvenser, sier overlege Jenny Alvirovic ved Oslo universitetssykehus.

De mener også en nasjonalt behandlingstjeneste kan være løsningen for å sikre en god nok faglig behandling for denne pasientgruppen.

– Vi har jo her på Ullevål søkt om å få en nasjonal behandlingstjeneste innenfor endometriose, og det har vi et veldig sterkt ønske om. Dette fordi kvinnene må behandles tverrfaglig. Det er mange ting. Så vi ønsker oss det fordi vi ser at det behovet er stort, sier Alvirovic.