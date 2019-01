Han var livredder på en badestrand. Så traff han en dame i en sykkelbutikk

I Italia kjørte han for amatørlaget Monummanese Bedoqni Grassi, der bl.a. Andrea Tafi var sportsdirektør. Stor oppmerksomhet fikk han i Italia da han i 2009 vant tempoetappen i Baby Giro og slo regjerende U23-verdensmester Adriano Malori med et tidel. Sammenlagt ble det ingen stor suksess. Porte bommet på et brudd på den første etappen, men å slå Malori ga gjenlyd. Malori var stor i Italia.

Det er Tour de France som har vært Portes prioritet, selv om han har prøvd seg i Giroen og Vuelta. I 2010 ble det 7. plass i Giroen. Da bar han rosa ledertrøye på tre etapper og vant ungdomstrøya. Drama ble det rundt ham også i Giroen i 2015 da han fikk tidsstraff for å ha overtatt sykkelen til Simon Clarke, en landsmann som kjørte for et annet lag. Det er visstnok ikke lov.

Et av de flotteste rittene jeg har kommentert sammen med Christian Paasche er OL-rittet i Rio 2016. Drama til tusen. Med Porte i en av hovedrollene. Den kuperte løypa passet ham godt, og han satt med i finalen, men veltet på den såpeglatte veibanen og brekte brystbeinet. Ingen OL-medalje, og slutt på sesongen. Igjen så nær.

Richie Porte står ikke tomhendt igjen hva gjelder triumfer. De har kommet i etapperitt over 7-10 dager. Som triumfene i Romandiet Rundt (2017), Katalonia Rundt (2015), Paris-Nice (2013 og 15) og Sveits Rundt (2018). I tillegg til 2. plasser i Criterium du Dauphine (2013 og 2017) og Baskerland Rundt (2013). For å nevne de viktigste.

Etter å ha blitt båret inn i ambulansen to år på rad under 9. etappe i Tour de France, er det Richie Portes tur til å lykkes. Jeg heier på deg! Håper det hjelper.

Det er lang vei fra Adelaide i Australia til Røyse og Ringerike, men gladnyheter kan vi aldri få nok av. Det har vært stor usikkerhet knyttet til arrangementet av landeveisrittene i NM på sykkel i år. De første signalene tydet på Sandnes, så ble det stille, og endelig er det klart at helgen 29. og 30. juni avholdes fellesstartene på Ringerike, der veiene på Røyselandet er klare for seniorene søndagen, etter at juniorene har kjempet om medaljene dagen før. Glåmdal SK har meldt seg klare for temporittene torsdag 27. juni. Og takk for det!

I Ringerike SK er man usedvanlig flinke til å brette opp ermene og arrangere sykkelritt. Klubben og området er sentrale i Tour of Norway, der den siste etappen avslutter gjennom de vakre Hole- og Ringeriksbygdene med mål på bybrua i Hønefoss, med den buldrende Hønefossen og monumentet «Oppgangssaga» av Knut Steen som vakker bakgrunnskulisse. Før det arrangeres de populære UCI-rittene Sundvollen GP og Ringerike GP, også her med god utenlandsk deltagelse. De yngre har sitt nasjonale «Ringerike Petit Prix», et ritt som stort sett alle våre beste syklister i dag har gjestet tidlig i sine karrierer.

Hvorfor jeg blir begeistret med tanke på fellesstarten? Fordi løypa blir krevende både teknisk og kapasitetsmessig. 3.600 høydemeter venter de mannlige rytterne. Mulighetene er store for et spektakulært arrangement. Ringerike og Røyse er et vakkert område, ligger sentralt plassert på Østlandet, og har sykkelhistorie så det holder. Hønefoss er en av de få byene i Norge der sykkelsporten står sterkere enn fotball. Men, ikke minst vil den geografiske beliggenheten samle store tilskuermasser, og løypa med omgivelsene vil gi flotte TV-bilder og god markedsføring av sykkelsporten. De tidligere Norgesmesterskapene i Ringeriksområdet har gitt spennende ritt der de beste har sittet igjen til slutt.

Løpingen har også gjort sitt inntok på Røyselandet. Hytteplanmila har blitt et av de mest prestisjefylte løpene i landet. I høst gjestet Ingebrigtsen-familien og Karoline Bjerkeli Grøvdal løpet, på de samme veiene der NM-rittene vil gå. Det er bare å glede seg!

