Tror kjøpefesten er over for Klopp

Liverpool har – som manager Jürgen Klopp også har bekreftet at de vil – forholdt seg helt rolige på overgangsmarkedet i januar.

Dominic Solanke er solgt til Bournemouth, men ingen nye spillere er kommet inn.

Liverpool hadde et hektisk fjorår og brukte om lag 2,8 milliarder kroner på nye spillere som Virgil van Dijk, Fabinho, Alisson Becker, Naby Keïta og Xherdan Shaqiri.

Kjøpefesten har båret frukter for Liverpool, som leder Premier League med fire poeng og er i posisjon for å vinne ligamesterskapet for første gang siden 1989/90-sesongen.

I tillegg har serielederne forlenget avtaler med en rekke nøkkelspillere det siste året.

Ifølge The Times med normalt velinformerte Paul Joyce har lønnsutgiftene økt med med opptil 2,2 milliarder kroner med de nye avtalene til Roberto Firmino, Mohamed Salah, Sadio Mané, Jordan Henderson, Joe Gomez, Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold og Rhian Brewster.

– Må kjøpe nye andrevalg

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller tror kjedeligere overgangsvinduer er noe Liverpool-supporterne bør bli vant til.

– Jeg tror ikke de kommer til å bruke mye penger i overgangsvinduene som kommer. Ikke bare på grunn av kontraktsforlengelsene, men de har kjøpt spillere på avbetaling som skal betales ned de neste årene, sier han.

The Times forventer at Liverpool ikke bruker store summer i sommer.

Merseyside-klubben kommer ifølge avisen til å miste Alberto Moreno og Daniel Sturridge gratis etter sesongen, mens det er ventet at Simon Mignolet også bytter klubb, og at de derfor i stedet blir søkt etter nye andrevalg.

– De har økt inntektsstrømmen mye med stadionutbygging og Champions League-resultater, men jeg tror ikke de kommer til å bruke masse penger de neste vinduene. Jeg tror de hadde lagt en plan om å kjøpe inn et skikkelig lag, og så gjøre smart butikk og ikke foreta noe hodeløst, sier Stamsø-Møller.

– Så lenge resultatene kommer, er ikke trykket på å hente noen så veldig stort. Det viktigste er å beholde spillerne de allerede har, mener han.

Endestasjonen Liverpool

Etter hvert som den ene Liverpool-stjernen etter den andre har satt navntrekket sitt på en ny langtidskontrakt med klubben, har Klopp gjentatt at forlengelsene er et bevis på at spillere kan oppnå sine drømmer på Anfield og ikke trenger å søke seg til større og bedre klubber for å vinne titler.

Det er imidlertid bare ett år siden Liverpool mistet Philippe Coutinho til Barcelona. De siste ti årene har nøkkelspillere som Xabi Alonso, Javier Mascherano, Fernando Torres, Luis Suárez, Raheem Sterling og Coutinho alle tvunget gjennom overganger bort fra Liverpool.