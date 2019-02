– Paradise reddet på mange måter livet mitt

Ramsy Suleiman ankommer bunkersen og roper "E det nokke knulling". Senere har Rodney og Anette sex på riksdekkende tv. "Ingen av dere er mine venner", roper Trond. Alt setter seg dypt i den norske underholdningssjela. Til slutt vinner Lars Joakim Ringom hele Big Brother og hylles av flere tusen mennesker som har møtt opp på Fornebu. Enda flere hyller ham fra sofakroken.

Arve Juritzen sammen med en av de mest minneverdige deltakerne, Ramsy Suleiman. Foto: NTB scanpix

Den norske offentligheten går av hengslene og det debatteres i diverse debattstudioer. Juritzen er ofte ute og forsvarer konseptet i diverse debattprogrammer.

– I Norge elsker vi jo sånne debatter. Det vulgære mot the establishment, og kristenfolket kastet seg inn. Dette er debatter vi fortsatt har i Norge vi har fortsatt motfrontene der. Og det ble Big Brother virkelig eksponenten for.

Noen mener at dette er en døgnflue. De mener også at tv-selskapene vil gå tilbake på realitysjangeren. De tar feil. Grundig feil. Realityfascinasjonen sprer seg. Alle vil ha en bit av kaka. Alle vil ha seere. Og man får et inntrykk av at man kan lage reality av alt!

Husker du disse konseptene?

TV 2 ser Big Brother og høyner med sitt eget nettbaserte konsept som heter Huset. Et knippe nordmenn flytter inn i en millionvilla på Nordstrand i Oslo. Alle deltakerne er PR-kåte, men året er 2001 og ingen ser på nett-tv ennå. Programmet blir en flopp og ingen av deltakerne blir kjent.

Kaotisk bilde av en gjeng som drømte om å bli kjente - i TV 2s nettprosjekt "Huset"

Flopp blir også TV 3s Harem. Konseptet minner om en krysning mellom Ungkaren og Paradise Hotel. Fire kvinner skal velge mellom atten sjarmerende beilere. Mia Gundersen er programleder. Det blir med én sesong.

De kvinnelige deltakerne i TV 3-serien Harem.

TvNorge prøver seg på utroskaps-tv i 2005. Temptation Island er en slags prematur Ex on the Beach. Etablerte par skal motstå fristelser fra en gruppe single mennesker i luksuriøse omgivelser. Samtidig ser TV 2 en helt annen vei - nemlig mot verdensrommet. Astronautene blir lansert i 2002 og premien er fantastisk... for fantastisk. Vinner Ole Jacob Malmo har pr. 30.01.19 ikke mottatt den forespeilede romreisen.

Bilder fra den offisielle traileren til "Gay Army" som ble sendt på TvNorge.

Gay Army ser også dagens lys på TvNorge. Ni skandinaviske, homofile menn blir sendt på boot camp i USA for å vise at de er MENN! Om serien faktisk er helt reell eller en parodi, debatteres flittig i en del norske hjem.

Videovindu: Se en historisk gjennomgang av de glemte realityseriene her:

NRK har holdt seg tause på realityfronten, men etter hvert lanserer allmennkringkasteren sitt første realitykonsept. Og her er det ikke intriger, krangling og nakenhet som står i fokus... det er revy og pensjonister. Eldrebølgen blir en stor suksess og drar 751 000 seere i snitt.

Kjente og kjære revyartister som bodde sammen på Solhov folkehøgskole. Fra vestre: Elsa, Cotty, Thor og Randi. Foto: NTB scanpix.

Like gode tall oppnår ikke TV 2-serien Søppelkongen, selv om programmet høster internasjonal heder for fokus på miljøvennlighet. 14 deltakere bor og lever på en søppelfylling der det handler om å resirkulere søppel og skape nye ting. En 26 år gammel Gaute Grøtta Grav leder programmet sammen med tidligere Robinson-deltaker Ole-André Sivertsen. Dette blir ikke realityserien Gaute blir mest kjent for.

Ville vesten er heller ikke et konsept så veldig mange blir kjent for. Premisset er lovende: 12 deltakere skal drive en kvegflokk på rundt 100 kyr gjennom Arizonas ørkenlandskap. Vinneren får summen som kvegene blir solgt for på en auksjon i Willcox. Selv om premisset er lovende, er seertallene jevnt over grusomme. Kun 95 000 mennesker får med seg premieren.

Selv om det ble grillet kaktus på riksdekkende tv, var reality-sjangeren for mettet for "Ville vesten".

Et nasjonalromantisk lokomotiv

Rime gård, Flå i Buskerud, 2001

Gaute Grøtta Grav blir aldri Søppelkongen-Gaute, han blir Farmen-Gaute. I 2001 går startskuddet for en av Norges mest suksessrike realityserier noen sinne. Denne serien skal holde det gående i minst atten år til...

Fredrik Sandahl var produsent for sesong 1 og er fortsatt involvert i produksjonen

– Jeg tror mye av suksessen til Farmen handler om at i de fleste nordmenn finnes en bonde. Det er det ene. Så er det dette med å søke ro og fred kjempeviktig. Småbruk er jo ett av de mest søkte ordene på Finn.

Se hele innslaget med tidligere deltakere Eunike Hoksrød, Eilev Bjerkerud og produsent Fredrik Sandahl her.

Finalen har over 1 million seere og det er isfjordingen Grøtta Grav som står igjen som seierherre. Den unge gutten med det store håret skal senere lede Farmen med stø hånd inn i et nytt tiår.

– Før jeg meldte meg på Farmen gikk jeg på Paul McCartney-skolen og jobbet litt med lokal-tv og sånt... Etter Farmen-oppholdet gikk jeg over til rollen som kaffekoker på ungdomsprogrammet Sonen og folk hadde helt glemt at jeg at jeg var med i Farmen. Men så fikk jeg tilbudet om å være programleder og da var det bare å klistre Farmen-stempelet i panna.

Farmen-konseptet flytter seg til Bjarkøy Troms, deretter til Haukåsen i Sogn og videre til alle kriker og kroker av landet. Farmen skaper profiler. Bjørn Tore Bekkeli blir den nye riksklysa i sesong 2. Barbro Fagerbakk og Live Nelvik, senere tv-personligheter, dukker opp i sesong 3.

Live Nelvik på fjellgården Haukås Øvre. Foto: NTB scanpix

Seerne får etter hvert stifte bekjentskap med den konservativt kristne Andreas Nørstrud og bevitne voldsomme krangler mellom Olav Harald Ulstein og Finn Olav Odde.

Rammehistorier blir etter hvert en stor del av Farmen-universet. Deltakerne utsettes for fiktive historier, tett knyttet opp til geografisk plassering og historiske fakta. Og boblen gjør at deltakerne lever seg inn i historiene.

Olav Harald Ulstein sto for mye av dramatikken i sesong 10 - en av de mest sette sesongene av Farmen

Eunike Hoksrød deltar i 2017. Hun forteller en svært personlig historie om oppveksten i en streng, kristen sekt. Mange kjenner seg igjen og hun får mye støtte. Særlig etter at hun blotter seg for en gjeng med troende som ønsker å ta over gården.

– Jeg fikk veldig mange positive tilbakemeldinger etter puppestuntet. Det var mange kvinner på 60+ som tok kontakt, var positive og fortalte at de skulle ønske at de hadde turt å gjøre noe sånt selv. Det blir jeg nesten litt rørt av.

Farmen fascinerer seerne år etter år og blir etter hvert et konsept som ikke bare appellerer til kvinnen og mannen i gata, men også kjendiser. Fredrik Sandahl reflekterer over valget som ble tatt.

– Vi tror at kjendiser har en forutsetning for å gjøre det bra i et sånt format. Man kan jo si at Kjendis lages akkurat som Farmen... det er derfor det heter Farmen Kjendis. Det viktigste er konseptet.

Et nytt dusin med kjendiser kastes inn i nasjonalromantiske rammer, denne gangen på Li gård i Stange kommune i Hedmark. Tre av deltakerne er allerede mest kjent for å være reality-deltakere.

Syndere i strandparadis

Et luksushotell i Mexico, 2009

En reality-legende in the making. Petter Pilgaard sjekker inn på luksushotellet i sesong 1. Bilde fra TV3.

Vi er i 2009 og Petter Pilgaard er fortsatt best kjent som utelivskonge på Solli i Oslo. Nå står han i sin fineste dress og holder en kule. Slipper han den, tar han hele pengepremien med seg hjem. Holder han fast, deler han premien med Benedicte Valen. Paradise Hotel er et spill som bygger på tillit. Han velger å ikke slippe den.

Paradise Hotel tar over en stafettpinne som har ligget urørt siden Big Brother var på sitt mest populære. Det blir en kultserie og en av de første virkelig store strømmesuksessene på norsk tv. Det relativt kompliserte spillet fenger seerne. Det gjør også sex og nakenhet. Paradise Hotel får til det serier som Temptation Island, Singel 24/7 og Harem ikke greide.

En av de største Pærra-kjendisene, sommerfuglen.

Programmet avler kjendiser i kjempefart. Carl Eliassen fra sesong 2. Vida Lille Gausemel Berge, nå programleder i P3, Carl Aksel Bergh Jansen, Grunde Myhrer, Martine Lunde, Kristian René Johansen... og Gullrekkas nye wonderboy, Stian Staysman Thorbjørnsen. Han meldte seg på realityserien da livet var vanskelig.

Stian "Staysman" Thorbjørnsen spiser melon under den fjerde sesongen av Paradise Hotel. Bilder fra TV 3

– Jeg fikk en melding om at jeg burde melde meg på Paradise Hotel. Den meldingen har jeg printet ut og rammet inn. Det ble en livsendrende greie. Paradise Hotel reddet på mange måter livet mitt.

For Thorbjørnsen ble Paradise Hotel kun det første trappetrinnet i en kometkarriere. Året etter ble det deltakelse i Robinsonekspedisjonen, deretter Skal vi danse og til slutt Farmen Kjendis. Nå holder det.

– Da jeg var med på Farmen Kjendis var det ikke så gøy. Jeg visste om den boblen som ville komme. Jeg visste hvordan jeg skulle komme på tv. Jeg visste hva slags historier som funket på skjermen... og da er mye av magien borte.

Det blir ikke deltakelse i sesong 2 av Ex on the Beach for eksempel. Det blir det heller ikke for Henrik Elvejord Borg, også kjent som Blodprinsen. Han gjorde seg bemerket i den første sesongen av serien og ble et navn på manges lepper etter at han ga ut bok om oppholdet. Serien vekket mye oppmerksomhet og sprengte grenser.

Ex on the Beach-gjengen som la grunnlaget for en mer ekstrem retning innen reality. Foto: NTB scanpix

- Jeg hadde ikke gjort det igjen, men jeg er veldig glad jeg gjorde sesong 1, forteller Elvejord Borg.

Staysman skyter inn:

- Henrik var smart. Han var seg sjøl, men han var kanskje en ekstrem versjon av seg sjøl. Han skjønte at Ex on the Beach handlet om å skape skandaler. Og det tror jeg er forskjellen på deltakere før og deltakere nå. De skjønner hva de er med på.

Så nå gjenstår det å se hva som skjer de neste tjue årene i norsk realityvirkelighet. Hva blir det neste? Hvor langt kan strikken tøyes? Hva blir den neste "Primalunderholdningen som smaker av suksess"?