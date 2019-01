En polsk sjåfør. To ulykker. Tre liv endret for alltid

– Rått parti

Samme mann ble straffet med fengsel i 36 dager for å ha forårsaket ulykken der Håkon ble et uskyldig offer. I dommen blir kjøringen omtalt som «preget av tankeløshet».

SVEKKET: Tre år etter ulykken klarer Håkon Brox såvidt å kjøre snøfresen. Foto: Trygve Hognset/TV 2

– Dekkene var lite egnet og farten for høy under de rådende forhold, heter det i dommen fra Nord-Troms tingrett.

Det var avisa Nordlys om først fortalte historie til Håkon Brox.

– Man tenker på at man har sittet i det vraket der, berget livet og klart seg så bra som man har gjort. Jeg har hatt sinnssyk flaks! Det er rått parti når du får fronten av et vogntog smelt i siden, sier Håkon.

Han var så kritisk skadet at han svevde mellom liv og død i tre uker. Men den raske behandlingen han fikk, reddet livet til trebarnsfaren. Han er tilbake i jobb som elektromontør, men har sterkt redusert livskvalitet og fortsatt sterke smerter.

SMADRET: Håkon Brox satt klistret fast i dette vraket etter ulykken med vogntoget i Balsfjord rett før jul i 2017. Foto: Privat.

– Det kunne endt opp helt annerledes, men jeg fortsatt takknemlig her jeg sitter i ettertid og tenker på at det var jævlig flaks. At jeg fortsatt kan leve et liv, være til sted, og fungere i det daglige. Det er verdt litt det også.

Mange kjøreforbud

Statens vegvesen har nå intensivert jakten på de livsfarlige dødsmaskinene med for dårlige dekk.

I løpet av de første tre ukene er 3700 trekkvogner og 2700 tilhengere over hele landet kontrollert over hele landet. Over 200 av disse manglet godkjente vinterdekk, og hele 176 fikk kjøreforbud.

– Vi skjerper kravene til dekk. Samtidig øker vi kontrollene og gir Statens vegvesen større mulighet til å sanksjonere. Det betyr at vogntog kan holdes igjen eller påmonteres hjullås hvis det må til. I sum gjør vi det som skal til for at det skal bli tryggere på norske vinterveier, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

OMSORG: Eldstedatteren Victoria besøker pappa Håkon på sykehuset i Tromsø. Foto: Privat.

Martin Ødegaard er glad for flere kontroller, men har en klar melding til de som bestiller transportoppdrag.

– Det er ikke bare sjåførens feil. Det er norske firmaer som ansetter han og de burde ha sjekket dette grundigere, sier Martin.

Det er Geir A Mo i Norges Lastebileier-Forbund helt enig i.

– De må begynne å tenke seg om og skjerpe kravene. De som kjøper utenlandske tjenester må kreve dokumentasjon at de som kjører varene dere faktisk har ordentlige dekk og kompetente sjåfører, sier Mo til TV 2.

TV 2 har gjennom hans norske advokat forsøkt å komme i kontakt med den polske sjåføren, uten å lykkes.