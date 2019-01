Mange opplever betydelig høyere strømregninger enn i fjor, noe som fører til en økning i antall betalingsutsettelser.

Hos strømleverandøren Norges Energi har de mottatt flere henvendelser fra folk som synes strømprisen er for høy.

– Flere kontakter oss fordi de merker at prisene på strøm er høyere enn normalt, og med normalt eller økt forbruk vil det ha innvirkning på regningen, sier PR-ansvarlig i NorgesEnergi, Rita Lund Thune, til TV 2.

– Vi ser en økning i antall henvendelser fra folk som ønsker å utsette betalingen eller dele opp regningen for at det ikke skal bli så mye på en gang, legger hun til.

Det var P4 som først omtalte saken.

Høyere enn i fjor

Norge er delt inn i fem ulike prisområder. Det betyr at prisen på strøm kan variere mye avhengig av hvor du bor i landet.

UTSETTER: PR-ansvarlig i NorgesEnergi sier at mange kontakter de for å utsette betalinger. Foto: Norges Energi

– På Østlandet er strømprisen 75 prosent høyere hittil i år sammenlignet med hele januar i 2018. I tillegg kommer pris på nettleie og skatter og avgifter, forklarer Thune.

Ifølge Lund Thune er 80 prosent av det vi bruker på strøm oppvarming av bolig.

Hun oppfordrer folk til å være bevisst på forbruket sitt og gjerne skru av varmen i rom de ikke befinner seg i.

– Det å varme opp et hus eller en leilighet står for en stor del av forbruket til en familie, og det kan være lurt å skru av varmen der man ikke oppholder seg, forklarer Lund Thune.

– Vanlige mennesker skal ikke måtte fryse

Sverre Rusten er medietalsmann for Fattighuset i Oslo. Han forklarer at pågangen er enorm nå om vinteren.

SYND: Rusten synes det er synes at folk må sitte å fryse fordi strømmen er så dyr.

– Det er veldig stor pågang hos oss nå. Mange har veldig dårlig råd og kanskje mistet bostedene sine. Når du da får ekstra stor strømregning oppå alt annet som skal betales i januar, blir det veldig vanskelig for mange, sier Rusten til TV 2.

– Det er jo ille. Vanlig mennesker bør jo få slippe å fryse.

Det er ifølge Rusten flere hundre som er innom Fattighuset i Oslo hver dag.

Høyeste på åtte år

Ifølge Energi Norge er prisnivået det høyeste vi har hatt siden 2010.

– I januar i fjor var prisene betydelig lavere, så det er forståelig at folk reagerer. Over tid vil nok dette normalisere seg igjen. Mer nedbør og mildere vær vil også føre til at prisene går ned, sier informasjonssjef i Energi Norge, Aslak Øverås.

Øverås understreker imidlertid at Norge har Europas laveste strømpriser.

– Det var vi hatt i 20 år. Britene betaler nesten 50 prosent mer og italienerne 80 prosent mer. Så Norge er i en særstilling.

Bekymret for eldre

BEKYMRET: Generalsekretær i Senior Norge Knut Chr. Høvik er bekymret for pensjonistene.

Generalsekretær i Senior Norge, Knut Chr. Høvik, sier han er svært bekymret for pensjonistene.

– Strømregningen nå blir et stort innhugg i manges budsjetter. Det er mange eldre som sitter hjemme og fryser, sier Høvik.

Høvik forklarer at mange minstepensjonister sliter økonomisk.

– Vi er veldig bekymret. Mange sliter økonomisk og skrur ned varmen, men så kanskje ender opp med å bli syke. I verste fall kan det jo ende med at de ikke overlever ved å sitte hjemme i kulda, understreker han.